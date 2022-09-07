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  4. Yılın aşk bombası! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

Yılın aşk bombası! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

07.09.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım, geçen haftalarda meslektaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuş ve ikilinin Polenezköy'de birlikte görüldüğü öne sürülmüştü. Konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan çift, Melike Şahin konserinde el ele objektiflere yansıdı.

Yılın aşk bombası! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü. Ünlü oyuncunun adı daha sonra ise meslektaşı Hande Erçel ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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Kısa bir süre Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi.

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Ünlü çift Melike Şahin’i izlemeye el ele geldi.


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