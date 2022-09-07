Yılın aşk bombası! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım el ele görüntülendi

Ezgi Eyüboğlu ile 2019 yılında evliliklerini sonlandıran Kaan Yıldırım, Hadise ile büyük bir aşk yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştü. Ünlü oyuncunun adı daha sonra ise meslektaşı Hande Erçel ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Kısa bir süre Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, son olarak Pınar Deniz'le aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilk kez görüntülendi.

Ünlü çift Melike Şahin’i izlemeye el ele geldi.



