Tartışmaların odağındaki 365 Days filmi Netflix’te 2020’nin en çok izlenen yapımı oldu

Dünya çapında ciddi eleştiriler alan Polonya yapımı Netflix filmi 365 Days, dijital platformun 2020’de en çok izlenen filmi oldu.

Yüz bine yakın kişi Netflix’in tartışma yaratan filmi 365 Days’in kaldırılmasına dair dilekçeyi desteklese de son veriler filmin popülaritesinin arttığına işaret ediyor. Tecavüz mağduru ünlü şarkıcı Duffy daha önce filmi cinsel köleliği güzellediği gerekçesiyle eleştirmişti.

We Got This Covered'ın haberine göre filmin reytingi Rotten Tomatoes’ta 0 olsa da What’s On Netflix’in verilerine göre 365 Days dijital yayın platformunun haftalardır en çok izlenenler listesine hükmediyor. Filmi, The Old Guard, The Kissing Booth 2, Project Power ve Extraction izliyor.

Her ne kadar şirket izlenme verileri konusunda ketum davransa da What’s On Netflix sitesi basit bir hesaplama kullanarak kendi verilerini oluşturdu. Buna göre en çok izlenen diziler arasındaysa Lucifer, The Umbrella Academy, Dark Desire, La Casa de Papel ve Dark yer alıyor.

Bu hesaba göre 365 Days birinci sırada yer almakla kalmadı en yakın rakibi The Old Guard’dan üç kat daha fazla puan topladı ve 39 gün boyunca platformun en popüler başlığı oldu.