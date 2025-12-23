Mynet Trend

Yılın kelimesini halk seçecek! TDK duyurdu: 2025 yılının kelime adayları açıklandı

TDK, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasını başlattığını duyurdu. TDK ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen beş kelime ve kavram oylamaya sunuldu. Oylama, TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden 28 Aralık’a kadar devam edecek. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Türk Dil Kurumu, 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halk oylamasının başladığını açıkladı. Dilin toplumsal dönüşümlerle ilişkisini görünür kılmayı amaçlayan çalışma, bu yıl da dikkat çeken kavramları gündeme taşıyor.

TDK VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN ORTAK ÇALIŞMA

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı belirleme süreci, Türk Dil Kurumu ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğinde yürütüldü. Değerlendirme Kurulu, halktan gelen önerileri inceleyerek beş kelime ve kavramı oylamaya sundu.

İŞTE 2025’İN KELİME ADAYLARI

Bu yıl belirlenen adaylar, dijital çağın birey ve toplum üzerindeki etkilerinden ahlaki duyarlılığa, çevresel sorunlardan toplumsal benzeşmeye kadar geniş bir çerçeve çiziyor:

Dijital vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almadan, sosyal medyada yapılan paylaşım veya beğenilerle vicdani rahatlama sağlama durumu.

Vicdani körlük: Bireylerin ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

Çorak: Kısır toprak anlamının ötesinde; manevi dünyanın kurumasından küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş bir anlam alanına sahip kavram.

Eylemsiz merhamet: İyi niyete rağmen, duygusal farkındalık ile somut sorumluluk alma arasındaki boşluğu ifade eden tanım.

Tek tipleşme: Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri bakımından birbirine benzemesi durumu.

OYLAMA 28 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

Halk oylaması, 22–28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 28 Aralık saat 17.30’a kadar TDK’nin resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabilecek. Oylama sonucunda 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı kamuoyuyla paylaşılacak.

TDK yetkilileri, seçilen kelimenin yalnızca dilsel bir tercih değil, aynı zamanda yılın toplumsal ruhunu yansıtan bir gösterge olacağını vurguladı.

