'Yılın öğretmeni' seçilmişti! Ofisinin banyosunda öğrencisiyle...

Gentry Ortaokulu'nda çalışan öğretmenin 15 Eylül'de tutuklandığı ve madde bulundurma ve ayrıca ikinci derece cinsel saldırı ile suçlandığı bildirildi. Kefalet ücreti 50.000 dolar olarak belirlenen Queen, 17 Eylül Cumartesi günü kefaletle tahliye edildi.

YENİ ORTAYA ÇIKTI

Gentry Polis Departmanı'nın olası sebep beyanına göre, Queen'in 2010 yılında 17 yaşındaki bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Ancak olay, daha yeni gün yüzüne çıktı. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin cinsel ilişkinin 2010 yılının yazında Queen'in ofisinin banyosunda başladığını iddia ettiği belirtildi.

DOĞRULANDI

Polis, kurbanın ifşasıyla ilgili birçok ayrıntıyı öğrencinin ebeveynleri, Queen'in eski kocası ve eski bir öğretmenin ifadeleri ışığında doğruladığını açıkladı. Öğretmen de, Queen'in rahatsız edici davranışlarına maruz kaldığını bildirdi. Queen'in ayrıca öğrenciyi yaşadığı evde bir yatakta yatırdığı da iddia edildi ancak kendisi suçlamalara ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

UZAKLAŞTIRILDI

Gentry Devlet Okulları Müfettişi Terrie DePoala, 20 yılı aşkın bir süredir Gentry Okulları'nda saygın bir öğretmen olduğu bildirilen Queen'in işinden uzaklaştırıldığını söyledi. Öğretmen, 'Arkansas Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon ve Dans Derneği'nden 2014-2015 yıllarında Yılın Öğretmeni Ödülü'nü kazanmıştı. Polisler ise şimdi, diğer potansiyel kurbanların öne çıkmasını isteyen bir çağrı başlattı.



