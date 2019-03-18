Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Buket Aydın'ın geçmişte TRT'de çalışırken İlber Ortaylı ile canlı yayında yaşadığı gerilim sosyal medyanın gündemine oturdu.

CANLI YAYINDA ORTAM GERİLMİŞTİ

TRT Türk'te bir dönem canlı yayınlanan "Gümüş Hilal" programına katılan Tarih Profesörü İlber Ortaylı, kendisine soru soran Buket Aydın'ı azarlamıştı. Videoda, şimdilerde Kanal D Ana Haberin başında olan dönemin TRT Türk kanalı spikeri Buket Aydın Ayasofya krizini değerlendirmesi için İlber Ortaylı'la telefon bağlantısı yapıyor. Canlı yayında bağlantının kurulmasının ardından Buket Aydın ile İlber Ortaylı arasında ortam bir anda geriliyor.

