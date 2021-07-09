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Yıllar onu da yordu! Pınar Deniz saçlarındaki beyaz telleri paylaştı

09.07.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Ama son paylaşımındaki saçları hayranlarını çok şaşırttı.

Yıllar onu da yordu! Pınar Deniz saçlarındaki beyaz telleri paylaştı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, kariyerinde sessiz ama derinden ilerleyen isimlerden biri oldu. Miray Daner, Boran Kuzum ve Kubilay Aka gibi yıldız isimlerin tanınmasına vesile olan "Vatanım Sensin", Pınar Deniz'in de önünü açtı. Bu diziden itibaren başrollere terfi olan Pınar Deniz, sevilen Netflix dizisi "Aşk 101" sayesinde kariyerinde ikinci bir dönüm noktası yaşadı. Son olarak, usta kalem ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Netflix filmi "Aşkın Kıyameti"nde başrol oynayan Pınar Deniz, hayran kitlesini giderek büyütmeye başladı. Gözden uzak bir hayat süren ama aynı zamanda çok popüler olan oyuncu, hayranlarıyla skandal haberlerle değil, sosyal medyada buluşmayı tercih eden isimlerden biri oldu. Genelde çok eğlenceli paylaşımlar yapan ve 1.4 milyon Instagram takipçisi olan Pınar Deniz, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Yıllar onu da yordu

Pınar Deniz,

Pınar Deniz, son olarak saçlarındaki beyaz telleri ve şaşkın hallerini paylaştı. O da tıpkı Beren Saat ve Özge Özpirinçci gibi saçındaki beyazları ancak oynayacağı projeler için kapatıyor gibi görünüyor.


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Miray Daner Pınar Deniz
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