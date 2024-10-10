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Yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf! ''Beşiktaş'ta 'Yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yaşadım'' Arda Turan, Trabzonspor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 17:41
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Sezon başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a imza atan Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan ayrılığına dair, teknik direktörü Arda Turan ve Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un orta sahasında top koşturan Dorukhan Toköz, yayınca kurulaşa özel bir röpartaj verdi. Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Toköz, siyah-beyazlılarda yaşadığı diz sakatlığı sonrası kendisine yapılanların kabul edilemez olduğunu ifade ederken, teknik direktörü Arda Turan ve Trabzonspor'da yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Dorukhan Toköz'ün sözleri;

"ARDA TURAN ÇOK İYİ YERLERE GELECEK"

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"Arda Turan'ın önü çok açık. Bence çok iyi bir hoca. Avrupa'da çok büyük takımlarda çalışacak altyapıya sahip. Benim düşüncem ve isteğim Arda Turan'ın Avrupa'da büyük takımları çalıştıracak gibi geliyor. Arda Turan'ın sistemi zor olmasına rağmen çok iyi bir sistem. Barcelona ve Atletico Madrid sistemlerini harmanlayıp kendince iyi bir sistem yaratmış. Ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

"DORUKHAN ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ"

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"Trabzonspor'da oynarken şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. Şehir ve takım kenetlenmişti. Ben 3-4 hafta kala 'Dorukhan attı, şampiyonluk geldi' diyerek kendi kendime dua ederdim. Sonra attığım golle şampiyon olmamız benim de unutamayacağım bir şeydi."

"BEŞİKTAŞ'TA 'YOK ARTIK, BU DA YAPILMAMIŞTIR' DENİLECEK ŞEYLER YAPILDI"

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"Beşiktaş'ta inanılmaz mutluydum, inanılmaz bir ortamım vardı ve zaten şampiyon olmuştuk. Ama sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş'ta sakatlık yaşadım ama zaten sakatlığı da Beşiktaş için yaşadım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ben Beşiktaş'ta kalmayı çok istemiştim. O dönem bana yapılan bazı şey oldu. Bunları burada söylemeyeceğim ama konuşsam kimse inanmaz. Sakatlandıktan sonra 'yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'tan. Üzüldüm, beni o dönemde çok fazla üzdüler. Yazılanlar gibi büyük paralar talebim de olmadı. Benim o dönem yapmam gereken oydu. Bunları sineye çekip hayatıma devam edemezdim, bana yakışmazdı ama başka bir seçeneğim olsa kalırdım."

"TRABZONSPOR'A GİTTİM VE ŞAMPİYONLUK YAŞADIM"

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"Taraftarı, kulübü ve camiayı çok seviyorum. Baştaki insanlar değişiyor ve zaten de değişti. Ama hayırlısı böyleymiş demekki. Sonrasında Trabzonspor'a gittim ve şampiyonluk yaşadım. Orada inanılmaz günler geçirdim."

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Süper Lig Trabzonspor Eyüpspor Arda Turan Dorukhan Toköz beşiktaş
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