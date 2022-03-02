Yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı! Kerim Tekin hakkında Tayfun Duygulu ne dedi? Kerim Tekin neden öldü?

Kerim Tekin 90'lı yıllara damgasını vuran sanatçılardan biriydi. Özellikle Kerim Tekin'in "Kar Beyaz" adlı şarkısı hala akıllardan çıkmamaktadır. Kar Beyaz şarkısının söz ve müziğinde emeği olan şarkıcı Tayfun Duygulu, yıllar sonra bu şarkının hikayesini anlattı. Yıllar sonra gelen Kerim Tekin ve Kar Beyaz şarkısı hakkında gelen bu şaşırtıcı itiraf herkesi şok etti.

KERİM TEKİN HAKKINDA TAYFUN DUYGULU NE DEDİ?

90'lı yıllara damgalarını vuran iki sanatçı onlar Tayfun Duygulu ve Kerim Tekin. Tayfun Duygulu, 24 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in sevilen şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini anlattı. Şarkının söz ve müziğinde emeği olan Duygulu, "Evde otururken şarkıyı mırıldandım. Kerim 20 dakika boyunca şarkıyı istedi. 'Trafik kazası yapacağım' derdi hep. 'Ben ölürsem belki çok satar' diyordu. 'Ya sen yaşa da çok satsın, öyle şey mi olur' derdim. Onun kısmetiymiş" dedi. Tekin, 1998'de trafik kazasında vefat etmişti.

KERİM TEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçı Kerim Tekin, her yıl düzenlenen ve 1998 yılında Afyon, Sandıklı Termal '98 konserine gidecek olan sanatçılar arasındaydı. 26 Haziran akşamı büyük bir ilgi ile beklenen konserine çıktı ve daha sonra sahne arkasına gitti. Tekin, acele ile en yakın arkadaşlarından birisinin düğünü olduğunu söyleyerek verdiği röportajdan hemen sonra konserden en yakın arkadaşının düğününe gitmek için menajeri Halis Bütünley ile birlikte kiraladığı bir araba ile yola çıktı.

Direksiyon koltuğunda Kerim Tekin geçmiştir, saatler gece 24:00 gösterdikten 15 veya 20 dakika sonra Tekin mıcır çalışması olan bir yolda karşıdan gelen bir süt tankeri ile bir kömür kamyonu karşılaşmıştır ve mıcırda tekerlekleri kayan sanatçının arabası kömür kamyonu süt tankerine çarpmıştır. Çarpışma kısa bir süre sonra süt tankeri Kerim Tekin'in arabasının üstüne çıkmıştır.

Arabadan Halis Bütünley çıkmış ancak sanatçı Kerim Tekin çıkamamış ve son nefesini vermiştir.

