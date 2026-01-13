Mynet Trend

Yıllar sonra kocasının kel olduğunu öğrendi! Soluğu karakolda aldı

Hindistan'da bir kadın evlendiği adamın kel olduğunu gizlemek için saç bandı taktığını öğrendi. Kandırıldığını söyleyen kadın, soluğu polislerin yanında aldı ve hem kocasından hem de akrabalarından şikayetçi oldu.

Hindistan'da Lavika Gupta isimli kadın, evlendiği adam ve akrabaları tarafından kandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu. Kadının suçlamaları arasında, kendisine gür ve sağlıklı saçlı bir adam vaat edildiğini ancak peruk takan kel bir adamla evlendiğini öne sürüyor.

Bisrakh polis karakolunda açılan ilk bilgi raporuna (FIR) göre, Lavika Gupta ve Sanyam Jain 16 Ocak 2024'te evlendiler. Eşi, o sırada Jain ve ailesinin fiziksel görünümü, eğitimi ve mali durumuyla ilgili çeşitli ayrıntıları gizleyerek kendisini kandırdığını iddia ediyor.

"DOLANDIRILDIM"

Kadın ifadesinde “Evlendikten sonra, kocamın sadece 12. sınıfı bitirdiğini öğrendim. Ayrıca gelirinin 18 lakh rupi (20.000 dolar) olduğunu söyleyerek yalan söylemişti. Bu şekilde ciddi bir dolandırıcılığa maruz kaldım.” dedi. Gupta, Sanyam ile evlenmeyi kabul ettiğinde kendisine "gür saçlı" bir adamla evleneceğine dair söz verildiğini, ancak daha sonra eşinin kel olduğunu ve saçsızlığını gizlemek için bir saç bandı taktığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Hindistan
