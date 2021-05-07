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Yıllar sonra ortaya çıktı! Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek çıktı

07.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un 90'lı yıllarda çok popüler olan 'Fadime’nin Düğünü' şarkısının klibinde oynayan isim ünlü şarkıcı Umut Akyürek çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime Umut Akyürek çıktı

Ferdi Tayfur’un 1994 yılında piyasaya sürdüğü 'Fadime’nin Düğünü' adlı şarkısının klibiyle ilgili yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Magazin Masası’nda yer alan bugünkü yazısında, Tayfur’un şarkısının klibinde “Fadime” rolünü canlandıran o ismi açıkladı. Klipte Fadime'yi oynayan kişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek olduğu olduğu çıktı.

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Onur Akay, “Sosyal medyanın yeni trendi olan 20'li yaşlar challenge akımı devam ederken, ünlü isimler de 20'li yaşlarda çekilen fotoğraflarını paylaşıyor. Akıma katılmayan ünlü isimlerde var. Onlardan biri de Türk sanat müziğinin en güzel kadın seslerinden çok sevdiğim canım arkadaşım Umut Akyürek… Ben de 20'li yaşlar challenge akımında hem Umut’a, hem de sevenlerine bir sürpriz yapmak istedim. Ferdi Tayfur’un “Fadime’nin Düğünü” şarkısını bilmeyen yoktur.

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1994 yılında çıkan şarkının klibini ise mutlaka herkes hatırlar. Klipte gelin olan Fadime’nin gerçekte kim olduğunu ise yıllarca hiç kimse bilmeden izledi. İşte bugün sizlere Fadime’nin kim olduğunu açıklıyorum. Yukarıdaki fotoğrafta yer alan ünlü klipteki Fadime Umut Akyürek’tir… İki Fotoğrafa dikkatlice bakarsanız, sık sık dudağına estetik yaptırdığına dair haberlerle gündeme gelen Umut Akyürek’in, o yıllarda da dudağının aynı olduğunu göreceksiniz. Yüzündeki başka bölgelerde estetik var mı? Ben sadece küçük dokunuşlar olduğunu biliyorum ve topu magazin yorumcularına atıyorum” sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Umut Akyürek
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav baba başımıza bela etme şimdi o köylü fadime gitmiş botokslu fatiş gelmiş

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