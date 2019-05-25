Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Flavio Manzoni yönetimindeki Ferrari Tasarım Merkezi’nin mühendislik ve aerodinamik ekibi, markanın karakterine ve ruhuna uygun ancak tamamen özgün yeni bir "Hero Car" yaratmak için müşterisiyle beraber çalışarak sıra dışı bir modele imza attı.

Ferrari’nin özel projesi P80/C, bir "Şahlanan At" tutkununun 330 P3/P4 veya 1966 Dino 206 S gibi ikonik modellerinden esinlenilen ancak onlara benzemeyecek modern bir spor prototip talebi üzerine 488 GT3 modeli baz alınarak geliştirildi. Marka, 4 yıl süren geliştirme sürecinin ardından, özel yapım pist otomobili P80/C’nin yüzünü gösterdi.

Ferrari’nin ürün gamında olmayan yepyeni bir model yaratmak hedefiyle 2015 yılında projeye başlayan Ferrari Tasarım Ekibi, özgün tasarım kurallarına sahip şık ve çekici bir otomobil tasarlamak üzere harekete geçti. Bu noktada Ferrari, otomobilin hem bir pistte hem de bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çekmesi hedefiyle efsanevi yarış otomobili Dino 206 S ile yol versiyonu Dino 206/246 GT arasındaki yakın ilişki gibi ikili bir ruha sahip olması fikri üzerinden yola çıktı.