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Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten kanayana kadar bulaşık süngeriyle yıkamaya kadar...

21.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Durham ilçesinde bulunan Darlington'dan 47 yaşındaki Lorna Dennington ve 53 yaşındaki kocası Christopher Dennington çocuk istismarı ile suçlanıp tutuklandı. Çiftin cezaları gereğinden fazla hafif olduğu gerekçesiyle Temyiz Mahkemesi'ne havale edildi. Lorna Dennington'ın cezası 4 yıl 10 aya çıkarılırken, eşi de 6 yıl hapisle yargılanıyor.

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten kanayana kadar bulaşık süngeriyle yıkamaya kadar...

Bakımları altındaki üç çocuğa yıllarca zulmeden Lorna ve Christopher Dennington çifti, bakımları altındaki 3 çocuğa yıllarca işkence ettiklerinin ve onları dolandırdıklarının ortaya çıkmasının ardından birer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezalarının yetersiz bulunması ve temyiz mahkemesine sevk edilmesi üzerine, cezaları neredeyse 4 kat arttırıldı. Mahkemede paylaşılan detaylar ise şoke ediciydi.

KUSMUĞUNU YEDİRDİ

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Lorna çocukları defalarca dövdüğünü, birinin burnuna yumruk attığını ve diğerinin kafasına dolap kapısıyla vurduğunu, bir kızı saçından tutarak ranzadan çıkarıp merdivenlerden aşağı sürüklediğini ve düzgün yıkanmadığını düşündüğünde onu cildini bir bulaşık süngeriyle temizlediğini kabul etti. Mahkemede, 15 veya 16 yaşlarında olduğu söylenen çocuklardan birinin yemekten sonra kustuğu bir olay anlatıldı. Lorna Dennington çocuklardan birine yerdeki kusmuğu yedirdiği ortaya çıktı.

BÜTÜN PARASINI HARCADI

Kocası ise, çocuklardan birinin babası öldükten sonra kendisine bırakılan 59.000 sterlinlik vakıf fonunun neredeyse tamamını yağmaladı. Yargıç, artık bir yetişkin olan çocuğun parayı bir ev satın almak için kullanmak istediğini söyledi. Christopher Dennington, çocuklara zulüm suçlarından ve dolandırıcılıktan hapse atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şiddet çocuk istismarı

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