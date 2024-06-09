Yıllara meydan okuyan Salma Hayek dalgalarla zor anlar yaşadı!

Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor.

57 yaşındaki Meksikalı yıldız, 1999'da çekilen bikinili fotoğrafıyla 2020'de çekilen mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak yıllara meydan okuduğunu göstermişti.

Fit görünümüyle sık sık gündeme gelen oyuncu bu sefer de dalgalarda zor anlar yaşadığı o anları paylaştı.

Dünya Okyanus Günü'nü kutlayan oyuncunun o anlarına sosyal medyada yorum yağdı.

Salma Hayek'e hayranları "Keşke o dalga ben olsaydım" yorumlarında bulundu.

MEDİTASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

'Desperado' filminin yıldızı, vücut formunu korumasının meditasyona bağlı olduğunu düşünüyor. Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.







