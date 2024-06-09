MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıllara meydan okuyan Salma Hayek dalgalarla zor anlar yaşadı!

Yıllara meydan okuyan Salma Hayek dalgalarla zor anlar yaşadı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.06.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan oyunculardan Salma Hayek sık sık denizde ve havuzda olduğu anları paylaşıyor. Son olarak dalgalarla boğuşan ve keyifli anlarını paylaşan Hayek yine hayranlarının dikkatini çekti.

Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden Salma Hayek, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuruyor.

57 yaşındaki Meksikalı yıldız, 1999'da çekilen bikinili fotoğrafıyla 2020'de çekilen mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak yıllara meydan okuduğunu göstermişti.

Fit görünümüyle sık sık gündeme gelen oyuncu bu sefer de dalgalarda zor anlar yaşadığı o anları paylaştı.

Dünya Okyanus Günü'nü kutlayan oyuncunun o anlarına sosyal medyada yorum yağdı.

Salma Hayek'e hayranları "Keşke o dalga ben olsaydım" yorumlarında bulundu.

MEDİTASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

'Desperado' filminin yıldızı, vücut formunu korumasının meditasyona bağlı olduğunu düşünüyor. Hayek, "Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyerek farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..."Ünlü rapçinin asistanından olay iddialar! "Karısıyla cinsel içerikli..."
Doctor Who'da bir ilk! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladıDoctor Who'da bir ilk! Öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı
Vasiyetine uyulmadı mezarının haline tepki yağdıVasiyetine uyulmadı mezarının haline tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Hollywood deniz
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Aziz Yıldırım, "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" dedi, Ali Koç ayaklandı!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a bakışı olay oldu!

Aziz Yıldırım-Ali Koç yayınında moderatör dile düştü! "Sen sus..."

Aziz Yıldırım-Ali Koç yayınında moderatör dile düştü! "Sen sus..."

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Otomotivde '7 Temmuz' fırsatı: Kampanya üstüne kampanya yapıyorlar

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Bayram ikramiyesinde 17 bin lira sürprizi gelir mi? İki gün sonra Erdoğan'ın masasında!

Yayın gergin başladı! ''Hadi söyle, özür dileyeceğim''

Yayın gergin başladı! ''Hadi söyle, özür dileyeceğim''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.