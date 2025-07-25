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Yıllarca ağrıyla yaşadı, gitmediği doktor kalmadı! Şimdi ise 2 ayda ayağa kalktı

Adana'da bel fıtığı ve bel kayması şikayetiyle 15 senedir sadece ilaçla tedavi edilmeye çalışılan 65 yaşındaki kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yıllarca ağrıyla yaşadı, gitmediği doktor kalmadı! Şimdi ise 2 ayda ayağa kalktı

Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Kadriye Ücüm'e 15 sene önce bel fıtığı ve bel kayması teşhisi konuldu. Yaşlı kadın birçok doktora başvurdu ancak ameliyat yerine doktorlar iğne ve ilaçla tedavi etti. Şikayetleri devam eden Ücüm, çocukları yardımıyla 2 ay önce Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Şen, yaptığı muayene sonucu yaşlı kadını ameliyat etti. Ücüm, ameliyat sonrası normal yürümeye ve günlük işlerini yapmaya başladı.

Yıllarca ağrıyla yaşadı, gitmediği doktor kalmadı! Şimdi ise 2 ayda ayağa kalktı 1

Ücüm, yaptığı açıklamada "Bel fıtığı ve bel kaymasıyla 15 senedir uğraşıyorum. Gitmediğim doktor ve hastane kalmadı ancak bir çare bulamadım. En sonunda Orhan hocaya başvurdum ve şu anda ikinci baharımı yaşıyorum. Hiçbir doktor beni ameliyat etmedi. Sürekli belimden kortizonlu iğne yaptılar, doktorlar ameliyata gerek yok diyordu. Son zamanlarda artık mutfaktan odaya bile ağlayarak gidiyordum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HASTAMIZ ÇOK RAHAT GEZEBİLİYOR"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının artık sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Hastamız son 1 yılında evinden dahi çıkamayacak hale gelmişti. Mikro cerrahi yolla önce beldeki kanaldaki darlığı açtık. Artık hastamız çok rahat gezebiliyor ve dolaşabiliyor, yüzü gülüyor" dedi.

Yıllarca ağrıyla yaşadı, gitmediği doktor kalmadı! Şimdi ise 2 ayda ayağa kalktı 2

Genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Şen, "Eğer hasta ayakta duramayıp yol yürüyemiyorsa o hastaların radyolojik görüntülerine bir kez daha bakın. Hastayı mutlaka dinleyin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bel ağrısı bel fıtığı
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