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Yıllarca annesini aradı! Acı gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

26 yıldır annesini arayan Kadir Yılmaz, Esra Erol'un programına katıldı. Yıllardır annesinin hayalini kuran Yılmaz, acı gerçeği canlı yayında öğrendi...

Yıllarca annesini aradı! Acı gerçek Esra Erol’da ortaya çıktı

26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz, öz annesinin adının Mehtap Dalkıran olduğunu iddia ederek Esra Erol’da programına katıldı. Annesini merak ettiğini ve görüşmek istediğini ifade eden Kadir Yılmaz, yıllardır annesinin hayalini kurduğunu söyledi. Günlerce süren araştırma sonucunda anne ve baba Esra Erol’da bulundu. Henüz 2 yaşındayken bedeninde sigara söndürülen genç, acı haberi canlı yayında öğrendi.

"ANNEN VEFAT ETMİŞ, BABAN HAYATTA"

Esra Erol, programda Kadir Yılmaz’a acı gerçekleri anlattı. Erol, “Annenin adı Mehtap değil Sevtap. Annen seni yıllarca aramış. 2008 yılında ise vefat etmiş. Sevtap Hanım gazinolarda çalışmış ve sırf senin zarar görmemen için bakıcı tuttuğu aileye bırakmış. Hayat ona hiç iyi davranmamış. Sen bu zamana kadar yalnızdın, ama artık kocaman bir ailen var. Biyolojik baban hayatta. Şuan hapiste ama artık yalnız değilsin” açıklamalarında bulunarak gözyaşlarına hâkim olamadı.

İLK DEFA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

Annesinin fotoğrafını ilk defa Esra Erol'da gören genç adam, "Hiç görmedim bu şekilde görmek kısmet oldu" diyerek konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

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Esra Erol kadir yılmaz

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