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Yıllarca para biriktirip almıştı! Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı!

Tokyo'da 33 yaşındaki Japon müzik yapımcısı Honkon, 10 yıl boyunca biriktirdiği parayla satın aldığı Ferrari 458 Spider marka aracıyla galeriden çıktıktan sonra kabusu yaşadı. Araç yoldayken bir anda alev aldı ve küle döndü.

Yıllarca para biriktirip almıştı! Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı!
Jale Uslu

33 yaşında bir Japon müzik yapımcısı olan Honkon'un10 yıl boyunca biriktirdiği parayla satın aldığı Ferrari 458 Spider, galeriden çıktıktan bir saat sonra yanarak küle döndü.

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Yaklaşık 8 milyon TL değerindeki lüks İtalyan spor otomobil, Tokyo'nun Minato bölgesinde seyrederken aniden beyaz duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden genç adam, aracını yanarken dakikalarca izledi. Aracı, yaklaşık 20 dakika içinde söndürülen Honkon, X'te yaptığı paylaşımda "Aracın patlayacağından gerçekten çok korktum. Japonya'da böyle bir şey yaşayan tek kişi olduğumu düşünüyorum" dedi.
Metropolitan Polis Departmanı ise yangının nedenini belirlemek için hala soruşturma yürütüyor.

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FERRARİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Ferrari 458 Spider 2011-2015 yılları arasında üretildi. Ferrari, 2010 yılının Eylül ayında, o yılın Temmuz ayından önce üretilen 1200'den fazla 458 Coupe'yi, aşırı ısınabilen ve sonunda yangına yol açabilen tekerlek yuvası tertibatlarında kullanılan yapıştırıcı nedeniyle geri çağırdı. Ferrari, yapıştırıcıyı mekanik bağlantı elemanlarıyla değiştirerek bunu düzeltti ancak Honkon'un satın aldığı araç, Temmuz 2010'dan sonra üretilen bir Spider.

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Ferrari
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