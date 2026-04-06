Yıllarca şiddet gördü… Kocasını öldürüp cinsel organını köpeğine yedirdi!

Ukraynalı 48 yaşındaki Maria, yıllarca maruz kaldığını söylediği şiddetin ardından kocasını öldürmekle suçlandı. Olay, 23 Ağustos 2019’da eşi Oleksandr’ın gece vardiyasından eve dönmesiyle yaşandı.

Polis, kadının eşini önce boğarak öldürdüğünü, ardından baltayla başını kestiğini açıkladı. İddiaya göre Maria, mutfaktan aldığı bıçakla cinsel organını kesti ardından köpeğine yedirdi. Daha sonra evden çıkarak sokakta yardım istedi.

KOMŞUSU GÖRDÜ, ŞOKE OLDU

Komşu Nadezhda Opanasiuk, kadını kanlar içinde gördüğünü ve önce söylediklerine inanmadığını anlattı. Eve girdiğinde ise korkunç manzarayla karşılaştığını belirtti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Maria’yı gözaltına aldı. Polis sözcüsü Vadim Artiukhovich, zanlının suçunu itiraf ettiğini ve cinayetle suçlandığını açıkladı.

“YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜ”

Yetkililer, kadının uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylediğini aktardı. Komşular da adamın sık sık eşine şiddet uyguladığını iddia etti.

Maria’nın oğlu Viktor Fesianov ise annesini affetmediğini belirterek, “Onu bir daha görmek istemiyorum” dedi.