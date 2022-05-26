Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Zoe Sadler, küçüklüğünden bu yana sadece patates cipsleri ile yaptığı sandviçlerle besleniyordu. Ailesi ona başka şeyler yedirmeye çalışsa da her seferinde reddeder ve kendini aç bırakırdı. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde de beslenme düzenini değiştirmeyen genç kadın, üç yıl önce kendisine MS hastalığı teşhisi konulunca bu durumu değiştirmek istediğine karar verdi.

VÜCUDUNDA RAHATSIZLIK HİSSEDİYORDU

Genellikle kahvaltıda bir kase kuru mısır gevreği ve sonra öğle yemeği için cipsli bir sandviç ve akşam yemeği için bir tane daha sandviç yediğini söyleyen Sadler, yaptığı tek değişikliğin farklı aromalı cipslerle sandviç yapmak olduğunu anlattı. Genç kadın, böyle bir beslenme alışkanlığı geliştirmesinin, başka bir şey yediğinde vücudunda hissettiği rahatsızlık sebebiyle ortaya çıktığını söyledi.

TEDAVİ OLUMLU İLERLİYOR

Tedavi için hipnoterapist David Kilmurry ile temasa geçen Sadler, iki saatlik iki seanstan sonra diyetinde ufak bir genişleme gözlemlemeye başladığını söyledi. "Çileklerin ne kadar güzel olduğuna inanamıyorum." dedi.

DÜĞÜNÜ MOTİVE ETTİ

Onu tedavi için motive eden şeylerden biri de Mart ayında gerçekleşecek düğün töreni oldu. Zoey şimdi 28 yaşındaki nişanlısı Jason Fox ile düğün menüsünü planlamak ve yemeğin tadını çıkarmak için heyecanlı.



