Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

26.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Zoe Sadler, küçüklüğünden beri tereyağlı beyaz ekmeğin içinde patates cipsleri yediğini söyledi. Hayatının çoğunu peynirli ve soğanlı patates cipsleriyle yaptığı sandviçleri yiyerek geçiren genç kadın, şimdi beslenme düzenini değiştirebilmek için hipnoz tedavisi görüyor. Yeni yeni farklı şeyler yemeye başlayan genç kadın, düğün menüsünü hazırlamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Zoe Sadler, küçüklüğünden bu yana sadece patates cipsleri ile yaptığı sandviçlerle besleniyordu. Ailesi ona başka şeyler yedirmeye çalışsa da her seferinde reddeder ve kendini aç bırakırdı. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde de beslenme düzenini değiştirmeyen genç kadın, üç yıl önce kendisine MS hastalığı teşhisi konulunca bu durumu değiştirmek istediğine karar verdi.

VÜCUDUNDA RAHATSIZLIK HİSSEDİYORDU

BABA

Genellikle kahvaltıda bir kase kuru mısır gevreği ve sonra öğle yemeği için cipsli bir sandviç ve akşam yemeği için bir tane daha sandviç yediğini söyleyen Sadler, yaptığı tek değişikliğin farklı aromalı cipslerle sandviç yapmak olduğunu anlattı. Genç kadın, böyle bir beslenme alışkanlığı geliştirmesinin, başka bir şey yediğinde vücudunda hissettiği rahatsızlık sebebiyle ortaya çıktığını söyledi.

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasakTuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

TEDAVİ OLUMLU İLERLİYOR

HİPN

Tedavi için hipnoterapist David Kilmurry ile temasa geçen Sadler, iki saatlik iki seanstan sonra diyetinde ufak bir genişleme gözlemlemeye başladığını söyledi. "Çileklerin ne kadar güzel olduğuna inanamıyorum." dedi.

Sosyal medya fenomeni aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü..”Sosyal medya fenomeni aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü..”

DÜĞÜNÜ MOTİVE ETTİ

Onu tedavi için motive eden şeylerden biri de Mart ayında gerçekleşecek düğün töreni oldu. Zoey şimdi 28 yaşındaki nişanlısı Jason Fox ile düğün menüsünü planlamak ve yemeğin tadını çıkarmak için heyecanlı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix'in en pahalı yapımı! İşte tarihiNetflix'in en pahalı yapımı! İşte tarihi
Seks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılarSeks yapmak için uçağın düşmesini göze aldılar
1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi
Anahtar Kelimeler:
ms hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

İlginizi Çekebilir

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Maymun çiçeğinin Türkiye’de görülme ihtimali...

Maymun çiçeğinin Türkiye’de görülme ihtimali...

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.