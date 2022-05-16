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Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

16.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ta pek çok insan varlığından haberdar olmasa da bir dizi tuhaf yasa var. Belirli aralıklarla yürürlükten kaldırılan yasa tasarıları olsa da kimileri 1300'lere dayanan birçok garip yasa hala mevcut. En tuhaf olanlarından biri de bir hukuk firması tarafından keşfedilen çıplak cansız mankenleri erkek çocukların görmemesini söyleyen yasa.

Tuhaf Birleşik Krallık yasası! Erkek çocuklarının görmesi yasak

Birleşik Krallık'ta hala yürürlükte olan ve bazıları 1300'lere kadar uzanan bir dizi tuhaf yasa var. Bunlar kostümlü bir partiye polis kılığında gitmekten, bir mektuba pulu yanlış şekilde yapıştırmaya kadar birçok farklı şey olabilir. Ancak bu kural ve düzenlemelerin çoğu artık uygulanmadığı için unutulmuştur.

'NEZAKET YASALARI'

Benzer yasalardan biri de, İskoçya'da 10 yaşın altındaki herhangi bir çocuğun çıplak bir cansız mankeni görmesini yasadışı kılıyor. Bu yasa aslen İngiltere'nin gençleri yozlaştırmayı önlemeye çalıştığı eski Viktorya dönemi "nezaket yasalarından" ortaya çıktı. Kuralın, gerçekleşmesi durumunda kimin sorumlu tutulacağı bilinmiyor.

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KİMSE YARGILANMADI

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Yakın geçmişte hiç kimse bu suçtan yargılanmadı. Bu garip İskoç kuralı, Swansea merkezli hukuk firması John Collins and Partners tarafından gün ışığına çıkarıldı. Firmanın yönetici ortağı Paul Newman "Hukuk Komisyonu, sistemi güncel hale getirmek için eskiyen yasaları elemekle sorumludur, ancak birkaç tuhaf kural yerinde kalmayı başardı. İnsanların bu yasaların çoğu hakkında çok fazla endişelenmesini beklemeyiz." dedi.

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MODERNİZE ETMEK VE BASİTLEŞTİRMEK İÇİN

Yürürlükten Kaldırılan Yasa Tasarıları birkaç yılda bir Parlamento tarafından değerlendirilir ve her biri yüzlerce sayfalık yasadan kurtulunur. Bu yürürlükten kaldırmaların amacı, kanun kitabını modernize etmek ve basitleştirmek, avukatların ve onu kullanan diğerlerinin zamanından tasarruf etmektir.

Yine de sabah 8'den önce halıyı camdan sallamak ve bir kadının otobüse bindikten sonra çikolata yemesi de dahil olmak üzere bazı tuhaf Birleşik Krallık yasaları hala mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Krallık
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