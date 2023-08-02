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Yıllardır ortalarda görünmüyordu! Hilal Cebeci'nin son hali sosyal medyayı salladı! ''Tam bir afet olmuşsun''

02.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali sosyal medyayı salladı. "Köylü Güzeli", "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan 47 yaşındaki Hilal Cebeci değişimiyle ağızları açık bıraktı. Bir süre meme kanseri ile mücadele eden ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla akıllarda yer edinen Hilal Cebeci'nin değişimi olay oldu. 90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Hilal Cebeci, şarkılarıyla dillere dolandı.

Hilal Cebeci eski hali 4

2011 yılında Panpiş akımını başlatan Hilal Cebeci, dinlenme ve takipçi rekorlarına da imza attı. Birçok TV şovu ve diziye de konuk olan Hilal Cebeci, geçtiğimiz yıl açıkladığı hastalığının akabinde sektörden uzaklaştı.

Hilal Cebeci eski hali

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurdu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti..

Hilal Cebeci eski hali 1

Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat oldu ve sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlattı.

Hilal Cebeci eski hali

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyayı salladı.

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Eski halinden eser kalmayan Hilal Cebeci'yi görenler tanımakta zorlandı. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri olmuş.

Hilal Cebeci 2

Hilal Cebeci'nin son paylaşımlarına; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Tam bir afet olmuşsun', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Hilal Cebeci 5

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