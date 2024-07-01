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Yılmaz Erdoğan ile denizde görüntülenmişti! Aşk iddiaları rahatsız etti: Asılsız...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 11:54
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Cansu Taşkın ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan, Bodrum'da oyuncu Cemre Ebüzziya ile denizde görüntülendi. Görüntüler aşk iddialarını beraberinde getirince güzel oyuncu açıklama yaptı.

Yılmaz Erdoğan ile denizde görüntülenmişti! Aşk iddiaları rahatsız etti: Asılsız...

İnci Taneleri dizisiyle ve Cansu Taşkın ile özel görüntüleriyle uzun süre gündemde kalan Yılmaz Erdoğan dizi final yapınca soluğu tatilde almıştı.

Bodrum'da denizde keyif yaparken görüntülenen oyuncunun yanında Cemre Ebüzziya vardı. Arkadaş oldukları bilinen ikilinin hakkında aşk iddiaları da sosyal medyada dolaşıma girince güzel oyuncu açıklama yaptı.

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Haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Bodrum'daki otel açılış etkinliğinde annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken fotoğraf ikili olarak kesilerek yanısıtılmış" dedi.

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Cemre Ebüzziya "Tabii ki böyle bir ilişki yok" diyerek haberlere sitem etti.

Express


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