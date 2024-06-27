Cansu Taşkın ile görüntüleri çok konuşuldu! Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya'nın deniz keyfi...

İnci Taneleri dizisiyle ekrana döndükten sonra özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan dizi final yapınca soluğu tatilde aldı.

Cansu Taşkın ile birliktelik yaşadıktan sonra özel görüntüleri sızan Erdoğan arkadaşlarıyla Bodrum'u tercih etti.

Denizin keyfini çıkaran Erdoğan’a oyuncu Cemre Ebüzziya eşlik etti. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GÜNDEM OLAN SORU

Yılmaz Erdoğan ve Cemre Ebüzziya'nın arkadaş olduğu biliniyor. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; ikili tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.



Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun partisine katılan isimler arasında Yılmaz Erdoğan da vardı. Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" diye sorunca günlerde gündem olmuştu.





