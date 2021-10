Yılmaz Erdoğan ile Metin Uca arasındaki bağlantı duyanları şoke etti!

Yılmaz Erdoğan ve Metin Uca, birbirlerine benzemeyen, yan yana düşünülmeyen bir ikili. Biri oyuncu, yazar, yönetmen ve aynı zamanda oyuncu eğitmeni. Diğeri ise gazeteci ve sunucu. Haklarında birliktelikleri için çok bilgi yer almazken bir gün Metin Uca’nın attığı bir tweet kafaları karıştırdı.

METİN UCA'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA!

Tweetleri çok okunan Metin Uca, haklarında çıkan Yılmaz Erdoğan ile akrabalık iddiası üzerine, “Kuzenim Yılmaz Erdoğan soyadı benzerliğinden ne kadar Tayyip Erdoğan ile akraba ise ben de sayın vekil Feleknaz Uca ile o kadar akrabayım” ifadelerini kullandı. Böylece Metin Uca, Yılmaz Erdoğan kuzen olduğunu paylaşmış oldu. Ancak aslında Uca ile Erdoğan kuzen değil, kuzen çocukları. Baba tarafından akraba olan ikili bu konuya dair sonrasında bir görüntü vermedi veya açıklamada bulunmadı.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 1961 yılında Hakkarili bir baba ve Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibi oldu. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü.

Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitaplarının satışları toplamda 300 bine ulaştı.

Tüm sokak hayvanlarının hamisi, koruyucusu olan ve “iyi sandığı derecede” İngilizce bilen Metin Uca evsizdir ve çocuğu yoktur.