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'Yılmaz Erdoğan talk show mu yapacak?'

DİZİ HABERLERİ | 16.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sürpriz iddiayı Mesut Yar köşesinde değerlendirdi.

'Yılmaz Erdoğan talk show mu yapacak?'

Posta yazarı Mesut Yar, "hiçbir söylediği boşa çıkmamış" dediği bir dostunun iddiasını köşesine taşıdı.

Yılmaz Erdoğan talk show mu yapacak?

Duy da inanma. Yılmaz Erdoğan talk show işine giriyormuş. Kendisini cebinde kelimeleriyle çeyrek asırlık bir kamera arkası “ağabey” olarak bilirdim. Öyle de zaten...

Bir süredir Muğla- Köyceğiz’deki çiftlikte şu çılgın kalabalıktan uzak bir hayat sürüyor ve yılda iki sağlam işle hayatımıza git gel yapıyordu. Ve fakat şimdi hiçbir söylediği boşa çıkmamış olan bir dostum, “TV ekranında talk show’a başlayacak” diyor. Kanal ismi vermiyor...
“Youtube kanalı filan olmasın?” diye defalarca sordum ama inatla “Ana akım medyada olacak” diyor. Allah Allah...

Neden şimdi ki? Yapsaydı bu işin en parlak, kendisinin de en zinde olduğu yıllarda yapmayı tercih etmez miydi? Duy da inanma...

Ama eğer inanmayı tercih edeceksek, bir süre daha kafamızda kocaman bir “acaba kim ikna etti?” sorusuyla dolaşacağız, orası net!

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Yılmaz Erdoğan talk show

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