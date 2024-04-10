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  4. Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri gündemde! Armağan Çağlayan rahatsız oldu

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri gündemde! Armağan Çağlayan rahatsız oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 10:50
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Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın ile ortaya çıkan aşk haberlerine yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda İnci Taneleri ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medya hesabından ikilinin fotoğraflarını da paylaştı. Çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Çifte yapılan kötü yorumlardan sonra ise Armağan Çağlayan isyan etti.

"Kimin kime aşık olduğundan bize ne yahu?" diyen Çağlayan devamında ise şunları yazdı:

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"Adam aşık olmuş, kadın aşık olmuş. Mutlu mesut günlerini geçiriyorlar. Siz neden bundan dertli oldunuz ki? Kaç gündür Yılmaz Erdoğan’ı ve Cansu Taşkın’ı paramparça ettiniz. Yeter da…"


Vitrin


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Yılmaz Erdoğan Manken Armağan Çağlayan
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