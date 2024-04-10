Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri gündemde! Armağan Çağlayan rahatsız oldu

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda İnci Taneleri ile ekrana dönen Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, sosyal medya hesabından ikilinin fotoğraflarını da paylaştı. Çiftin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Çifte yapılan kötü yorumlardan sonra ise Armağan Çağlayan isyan etti.

"Kimin kime aşık olduğundan bize ne yahu?" diyen Çağlayan devamında ise şunları yazdı:

"Adam aşık olmuş, kadın aşık olmuş. Mutlu mesut günlerini geçiriyorlar. Siz neden bundan dertli oldunuz ki? Kaç gündür Yılmaz Erdoğan’ı ve Cansu Taşkın’ı paramparça ettiniz. Yeter da…"







