Yılmaz Güney yorumu çok konuşuldu! Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı'ya suç duyurusunda bulundu

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Yılmaz Güney hakkındaki yorumuyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun yorumuna kayıtsız kalmayan gazeteci Nagehan Alçı büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ölüm yıldönümü sebebi ile sosyal medyada Yılmaz Güney hakkındaki bir paylaşıma cevap veren Farah Zeynep Abdullah, konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdullah, sosyal medyada kendisini tehdit edenlere yönelik de suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Farah Zeynep Abdullah, 10 Eylül'de şair-yazar Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımın altına "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" şeklinde yorum yapmıştı.

Bu yorum sonrasında 17 Eylül'de gazeteci Nagehan Alçı da sosyal medya hesabından, "Şu konjonktürde Yılmaz Güney'e, Farah Zeynep'le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney'in Kürt olması. Olayın özü bu" paylaşımını yapmıştı.

Nagehan Alçı'nın paylaşımının ardından bölücü terör örgütü sempatizanlarının hedefi haline geldiği gerekçesiyle Farah Zeynep Abdullah avukatı Faruk Emre Akı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Abdullah, provokatif açıklaması sebebi ile Nagehan Alçı'nın "İnternet Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI TEK TEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

Bu açıklamaların ardından Farah Zeynep Abdullah'ın telefonuna ve sosyal medya hesaplarına PKK adı altında tehdit mesajları gönderilmeye başlandı. Abdullah'ın avukatı, oyuncuya mesaj gönderenlerle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Profilleri belirlenen kişiler hakkında şikayet dilekçeleri savcılığa gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma da başlattı. Sosyal medya hesapları bildirilen kişilere ilişkin peyderpey gönderilen şikayetler, soruşturması yapılmak üzere Bilişim Suçları Bürosuna gönderildi.

