Yılmaz Özdil'den 2500 liralık Mustafa Kemal kitabı eleştirilerine yanıt

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulması, kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle kitabın basımını yapacak olan yayınevine sosyal medya üzerinden büyük tepki yükselirken, konuyla ilgili olarak yazar Yılmaz Özdil'den bugünkü yazısında açıklama geldi. "Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan “Mustafa Kemal” kitabının koleksiyon versiyonu yarın çıkıyor." diyen Özdil, "Sadece 1881 adet. Seri numaralı. Bir daha asla basılmayacak. Dünyada sadece 1881 kişide olacak. Saat 9'u 4 geçe ararsanız veya tıklarsanız, cevap alamazsınız. Saat 9'u 45 geçe ise, çok geç olabilir. Söylemedin demeyin. Tam 9'u 5 geçe başlayacak." ifadelerini kullandı. Kitabı hazırlama nedenine değinen Özdil, şunları söyledi: "Bu çok özel kitabı niye hazırladık? Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış binlerce kitap var. Ama… Atatürk hakkında ilaç için bir tane bile koleksiyon değeri taşıyan prestij kitap yok. Dünyanın önemli kütüphanelerinde

bulunacak, Anıtkabir gibi en önemli adreslerde sergilenecek, bir tek prestij kitabı yok. Bunu kendimize görev edindik. Mustafa Kemal'e boynumuz borcu olarak hissettik.

Ve aslında bu kitabı, satın almak isteyenler için üretmedik. Mustafa Kemal için ürettik. Mustafa Kemal'e yakışır olması için ürettik. “Limited edition” tabir edilen sınırlı sayıda üretim biçimi, gelişmiş ülkelerde geleneği olan bir yayın biçimidir. Herkes için üretilen, herkesin alım gücüne hitap eden sıradan baskının yanısıra, koleksiyonerler ve özel meraklılar için basılır. Nedrettir. Nadirdir. Ulaşılması, sahip olunması, paran olsa bile, imkansıza yakındır. Bir daha basılmayacağı sözü verilmiştir. Bugün yüksek zannettiğin fiyat, son kitap satıldığı anda katlanır.

Fiyatı artık yayıncı değil, kitaba sahip olan kişi veya kurum belirler. Dolayısıyla, sınırı yoktur. Kitap sayısı sınırlı, bedeli sınırsızdır. Ben çok zenginim alayım diyemezsin. Satanı bulamazsan, geçmiş olsun." Evini soysalar, altını mücevheri gidip yeniden satın alabilirsin. Bir kitap çalınırsa milyarder ol, yerine koyamazsın. Kırmızı Kedi hafta sonunda bir basın duyurusu yaptı, Mustafa Kemal kitabının 1881 adetlik koleksiyon serisinin fiyatını 2 bin 500 lira olarak açıkladı. Anında… Haysiyet celladı yandaş koro ve ikinci cumhuriyetçiler tarafından planlı, organize şekilde linç kampanyası başlatıldı. Atatürk'ü istismar ettiğimiz söyleniyor. Atatürk üzerinden dolandırıcılık yaptığımızı söyleyen bile oldu.

Hakaret, küfür gırla."

Özdil, 2500 liralık kitap hakkındaki 'Atatürk istismarı' eleştirilerine ise şu yanıtı verdi: "Birincisi… Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil.

Doğalgaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin.

Almaya mecbur değilsin.

Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün. İkincisi… Sponsor bulup noter çekilişiyle 1881 talihliye bedava dağıtabilirdik. Ben kendi payıma, Mustafa Kemal kitabının kapağına adımı bile koymadım. Mustafa Kemal'i neden herhangi bir

şirketin promosyon malzemesi yapayım? Biz bu kitabı Mustafa Kemal'i yüceltmek için ürettik. Herhangi bir holdingi yüceltmek için değil. Çağdaş kuvayi milliyenin yayınevi

Kırmızı Kedi ve sahibi Haluk Hepkon, Türkiye tarihinin bugüne kadar görmediği bir maliyeti tek başına üstlendi.

Üstelik risk üstlendi, çünkü, satıp sonradan parasını ödemek üzere üretilmedi, devasa maliyetin tamamı şimdiden ödendi. Satılır veya satılmaz diye hesap etmedik, biz aldık. Bu kitap, sponsora değil, halkın kendisine emanet, halka ait.

Üçüncüsü… Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim. Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira. Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira.

Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira. Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı

durun, 70 bin lira! Piri Reis var, 2 bin 200 lira.

Evliya Çelebi var, 2 bin lira.

Mimar Sinan var, 3 bin lira. Bu kitap Sinan'ı istismar etmek için mi hazırlandı, yoksa Sinan'ı onurlandırmak için mi? Elbette onurlandırmak için hazırlandı. Kapadokya var, 4 bin 900 lira. Afrodisyas var, 5 bin 250 lira. Ephesos var, 5 bin 740 lira. İpek Yolu var, 7 bin lira. Anadolu Halıları var, 8 bin 400 lira. Şöyle bir incele, memleketle gurur duyarsın, öylesine muhteşem Muhibbi Divanı var, 2 bin 400 lira.

Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıca'ya tercüme ettirilen Klaudios Ptolemaios var, coğrafya kitabı, 3 bin 500 lira. Osmanlı Sikkeleri var, 3 bin 870 lira. Osmanlı Sultanları var, 4 bin 900 lira. Osmanlı Tarihi var, 15 bin lira. Üçüncü Ahmet var mesela, 12 bin 500 lira.

2 bin 500 liraya kitap olur mu diyenlerin bunlardan haberi var mı? Ya da şöyle sormak lazım… Bize akıllarınca hakaret etmeye çalışanlar acaba kitap okuyor mu? Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca “istismar” öyle mi? Dördüncüsü… Mustafa Kemal kitabı üzerinden yapılan bağışları bilen biliyor. Elbette çalışmamızın karşılığında gelir elde edeceğiz ama, henüz ne benim, girmedi. Kitap çıkalı neredeyse dört ay oldu,

henüz bir kuruş almadık. Kendimizi en sona bıraktık. Ama söz verdiğimiz bağışların tamamı kuruşu kuruşuna ödendi. 1881 koleksiyon serisinin geliriyle de, Mustafa Kemal çocuk serisi finanse

edilecek. Buradan elde edilecek imkanlarla Anadolu'daki özellikle köy ilkokullarına daha fazla fırsat yaratılacak, daha fazla çocuğumuzun Mustafa Kemal'le arkadaş olarak tanışması sağlanacak. Beşincisi… Bu prestij kitabına elbette sadece 1881 kişi sahip olacak ama, isteyen herkes görebilecek. Yarın sabah Kırmızı Kedi'nin merkezinde olacağım, saat 9'u 5 geçe 1881 adet kitaptan birini parasını ödeyerek satın alacağım. Yılmaz Özdil'e ait bu kitap, Kırmızı Kedi'nin Beşiktaş mağazasında özel korunaklı platforma yerleştirilecek, isteyen her yurttaş Kırmızı Kedi Beşiktaş mağazasına gelerek

görebilecek.