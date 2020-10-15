Yılmaz Vural’dan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Türk futbolunun duayen isimlerinden Yılmaz Vural, "Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak Türk futbolu için kayıp olur. Şampiyonlar Ligi’ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor. Burada kazandıkları paralarla büyüdüler" dedi.
Şampiyonlar Ligi’nden kazanılan paraların ciddi miktarlar olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Bundan sonra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’ne katılması hayal olabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak Türk futbolu için çok önemli bir kayıp olur. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ne katıldığınızda çok büyük rakamlar var, çok ciddi paralar kazanılabiliyor. Boşuna Real Madrid, Barcelona olunmuyor, burada kazandıkları paralarla büyüdüler. Türk futbolu zaten ekonomik olarak zorlanıyor. Türk kulüpleri Avrupa da 12. sıraya çıkacak puanı toplayamayacak bir yapıda. Bakıldığında yurt dışından gelen oyunculara 5-8 milyon Eurolar neden veriliyor? Çok ciddi rakamlar verilip oyuncular da alınıyor bu çok büyük bir çelişki. Futbolda futbolun doğrularını uygulayabilirseniz işiniz kolay olur. Önemli olan sizin ne yapacağınızdır. Türkiye’de yeniden düşünülüp kulüp yapılarının maddi, manevi Avrupa’da başarılı olacak hale getirilmesi lazım" diye konuştu.
(İHA)
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