Yılmaz Vural'ın evine hırsız girdi!

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi.
Yılmaz Vural'ın Kadıköy Göztepe'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi.
Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi.
Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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