TREND

Yılmaz Vural'ın evine hırsız girdi!

Egemen Yıldırım Egemen Yıldırım
SPOR  | 17.12.2018 19:55 | Son Güncelleme

Adana Demirspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural hırsızlık şoku yaşadı. Yılmaz Vural'ın İstanbul Göztepe'deki evine hırsız girdiği ve televizyon ile bilgisayar çaldığı belirtildi.

Yılmaz Vural'ın evine hırsız girdi!

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın Kadıköy'de bulunan evine hırsız girdi.

Yılmaz Vural'ın Kadıköy Göztepe'deki evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan televizyonu çaldığı öğrenildi.

Yılmaz Vural'ın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Nurettin Vural'ın vefatının ardından zaman zaman binaya geldiği öğrenildi. Apartman görevlisi kadın, “Kapıyı kırmışlar, televizyon ve bilgisayarı almışlar" dedi.

Polis, hırsızlıkla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Oğlunu izlemeye gitti, hayatını kaybetti!Oğlunu izlemeye gitti, hayatını kaybetti!
Escobar ile ilgili korkunç gerçek!Escobar ile ilgili korkunç gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Vural Adana Demirspor

En Çok Okunan Trend Haberler

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

90+9'da attığı gol sonrası tribüne koşan Riccardo Saponara'nın taraftarlar şortunu indirdi

90+9'da attığı gol sonrası tribüne koşan Riccardo Saponara'nın taraftarlar şortunu indirdi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Christian Gentner'in babası tribünde fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oğlunu izlemeye gitti, hayatını kaybetti!

Pablo Escobar, America de Cali takımının otobüsünü patlatma emri vermiş

Escobar ile ilgili korkunç gerçek!

Fanatik taraftar, apartmanını sarı-laciverte boyattı

Kiracılarını tuttuğu takıma göre seçiyor!

71 yaşında futbola aşık nine Hanım Ölçer

71 yaşında futbola aşık nine

Diego Maradona nişanlısı Rocio Oliva tarafından evden kovuldu

Nişanlısından Maradona'ya büyük şok!

Bullet Proof isimli at, jokeyini üstünden atmasına karşın yarışı birinci bitirdi!

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.