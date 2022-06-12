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  4. Yine bir okul, yine skandal! Öğrenciler bakın tahtada ne videosu açtı...

Yine bir okul, yine skandal! Öğrenciler bakın tahtada ne videosu açtı...

12.06.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sosyal medyanın kullanım alanının genişlemesiyle birlikte internet aleminde videolar hızla yayılırken bu furyaya öğrenciler de katıldı. Zaman zaman ders esnasında veya başka türlü yaptıklarını video şeklinde kaydedip yayınlayan öğrenciler bu şekilde eğlenmeye çalışıyor. Sosyal medyada çoğu zaman tepki çeken bu davranışlara bir yenisi daha eklendi. Ders işlendiği sırada Ronaldo'nun gol sevinci videosunu açan öğrenciler, öğretmene zor anlar yaşattı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Yine bir okul, yine skandal... Ronaldo'nun gol sevinci videosunu açan öğrenciler, öğretmenlerinin tahta başındaki halini kaydetti. Sonrasında sosyal medyaya atılan bu görüntüler kısa süre içinde binlerce kişiye erişti.

BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

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Yabancı bir okulda kaydedilen bu görüntüler Türkiye'de de gündem oldu. Kendi telefonlarını tahtaya yansıtan öğrenciler, Ronaldo'nun gol sevinci videosunu izletti. Öğretmen videoyu kapatmayı denese de bir türlü kapatamadı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.


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Cristiano Ronaldo
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