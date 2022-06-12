Yine bir okul, yine skandal! Öğrenciler bakın tahtada ne videosu açtı...

Yine bir okul, yine skandal... Ronaldo'nun gol sevinci videosunu açan öğrenciler, öğretmenlerinin tahta başındaki halini kaydetti. Sonrasında sosyal medyaya atılan bu görüntüler kısa süre içinde binlerce kişiye erişti.

BİR TÜRLÜ KAPATAMADI

Yabancı bir okulda kaydedilen bu görüntüler Türkiye'de de gündem oldu. Kendi telefonlarını tahtaya yansıtan öğrenciler, Ronaldo'nun gol sevinci videosunu izletti. Öğretmen videoyu kapatmayı denese de bir türlü kapatamadı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.



