Yemek yerken bir anda karşılarında cinsel ilişkiye giren çifti gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama çok geçti”

Otelin karşısındaki bir restoranda yemek yiyen müşteriler bir çiftin yakınlaştığı anlara sahne oldu. Sosyal medyada viral olan görüntüleri paylaşan kişi “Yalnızca Kıbrıs’ta” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülerde müşteriler çifte perdeyi kapatması için işaret etmeye başladı.

“BALAYI İYİ GİDİYOR”

Otelin camının önünde adamın havlu salladığı ve kadının elindeki telefonundan ışık yaktığı görülüyor. TikTok’ta paylaşılan görüntülerin sonrasında bir kullanıcı, “Perdeleri kapatın dedik ama çok geçti” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Balayı iyi gidiyor” yorumunu yazdı.



