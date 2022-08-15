İlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorum

‘Thegirlwiththenoseandeyes’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi komuşlarının cinsle ilişki sırasında çıkarttıkları seslerden rahatsız olup sosyal medyadan bu anları paylaştı. Caddenin diğer tarafında bulunan evinden komşularını çeken kullanıcının paylaşımı 10 binden fazla beğeni topladı. Uygulamada ‘Thegirlwiththenoseandeyes’ olarak paylaşım yapan TikTok kullanıcısı, " Netflix & Chill " yazdığı görüntüleri kaydederken gülmemek için elinden geleni yaptı .

“GERÇEKTEN AĞLARDIM”

44 saniyelik videonun kısa sürede sosyal medyada popüler olmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Bunu pencereden duysaydım gerçekten ağlardım” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Muhtemelen bütün mahalle duymuştur” yorumunu ekledi.

Alkışlamak için komşularının cinsel ilişkiyi bitirmesini beklediğini dile getiren kullanıcı, kendi penceresini açarak komşularının evine doğru “woooh” diye bağırarak onları alkışlamayı ihmal etmedi.



