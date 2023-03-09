Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Cinsel ilişki görüntüleri sosyal medyada yayılınca polis müdahale etti

Tayland’ın kuzeyindeki Phitsanulok kentinin Laos sınırına yakın bir bölgesinde üst geçitte cinsel ilişkiye giren iki Taylandlı erkek ve bir Taylandlı kadın tutuklandı. Polis apartman sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine cinsel ilişkiye giren üç kişiyi tutukladı.

CEZALARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Cinsel ilişkiye girdiği belirtilen üç kişinin Ceza Kanunu’nun 397. maddesini ihlal etmekle suçlandıkları belirtildi. Kamu düzenini bozmak ve toplumsal ahlaka aykırı hareket etmek suçlarından gözaltına alınan üçlünün 5 bin baht (yaklaşık 2 bin 700 TL) para cezasına çarptırılması bekleniyor.