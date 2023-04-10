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Yine de nasıl yazılır, yine de yazımı nasıl olmalıdır? Yine de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

31.03.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağlaçlar; cümle içinde birden çok sözcüğü, sözcük grubunu veya cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. Tek başlarına herhangi bir anlamları yoktur. Türkçede kullanılan pek çok bağlaç kullanılmaktadır. En çok kullanılan bağlaçlar; ve, ile, ki, ama, çünkü, ya da ve de olarak bilinmektedir. Yine de kelimesinde “de” bağlacının kullanımına rastlanmaktadır. Peki, yine de kelimesinin doğru yazılışı nasıldır?

Yine de nasıl yazılır, yine de yazımı nasıl olmalıdır? Yine de ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Eski Türkçede “gene” ve “yene” şeklinde yazılan yine kelimesi “yeniden, bir daha” anlamlarına gelmektedir. De bağlacı ile beraber kullanıldığında ise “öyle olmasına karşılık, bununla birlikte, bunun yanı sıra” gibi anlamlar kazanmaktadır. Türkçede iki tane “de” bulunmaktadır. Bunlardan birisi bulunma hâl eki olan –de, diğeri ise bağlaç olan “de” dir. Bulunma hâl eki görevinde kullanılan “-de” eki sözcüğe bitişik olarak yazılmakta, bağlaç olarak kullanılan “de” ise sözcükten ayrı olarak yazılmaktadır.

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Yine de nasıl yazılır?

Yine de kelimesi genellikle iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Yine de sözcüğü yine kelimesine “de” bağlacının eklenmesi ile meydana gelmiştir. Türkçede “de” bağlacı her zaman ayrı yazılmaktadır. Bu bilgi, sıklıkla internette araştırılan “yine de ayrı mı yazılır” sorusunun cevabını bizlere vermektedir.

Yine de yazımı en çok karıştırılan kelimelerden bir tanesidir. TDK sözlüğüne bakıldığında bu kelimenin “yine de” şeklinde yazıldığı görülmektedir. Yine de TDK sözlükte anlamı “Öyle olduğu halde, doğrusu, karşın” şeklinde verilmektedir. Yine kelimesinin TDK sözlükteki anlamı ise “1. Yeniden, bir daha, tekrar, gene. 2. Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık. 3. Buna rağmen, bununla birlikte” şeklindedir. Sıklıkla yazımı karıştırılan yine de kelimesi ile ilgili olarak “yine de bitişik mi yazılır” şeklinde yapılan araştırmalar yanlıştır. Yine de kelimesinin doğru yazılışı “yine de” şeklindedir.

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Yine de doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Öyle olmasına karşılık anlamında kullanılan yine de kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan bir kelimedir. Bazı kaynaklarda “yine de” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “yinede” şeklinde bir kullanımı olduğu görülmektedir. Bu da kişilerin yazım hatası yapmasına neden olabilmektedir. Yine de kelimesinin doğru yazımı “yine de” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür:

  • Başından çok kötü şeyler geçti yine de hep gülümsüyordu.
  • Yine de bu duruma kayıtsız kalamazdık.
  • Bence kafana takacak bir durum değil yine de sen bilirsin.
  • Ona böyle davranma dedim yine de bildiğini yaptı.
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tdk tdk sözlük yine

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