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Yine eski koca vahşeti! Kanlar içerisinde kaldı

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HABER  | 01.06.2019 00:21 | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, kuaförde çalışan Esra Toprak (32), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Cesur K. tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Yine eski koca vahşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Çark Caddesi’ndeki apartmanda bulunan kuaförde meydana geldi. Daha önce çalıştığı kuaföre bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle yardım etmek için giden Esra Toprak, yanına gelen ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. ile tartışma başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Cesur K. yanında getirdiği tabancasını çıkartarak Esra Toprak’a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların başına isabet etmesiyle Esra Toprak, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kuafördekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Toprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ise Cesur K.’yi gözaltına aldı. Cesur K. bina girişinde alınan güvenlik önleminin ardından çıkartılarak polis aracına bindirildi. Esra Toprak’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı esra toprak cinayet

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