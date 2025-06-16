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Yine köpek balığı görüntüsü! O görüntüler turistleri korkuttu... Turlar durma noktasına geldi

Silifke açıklarında balıkçılar tarafından kaydedilen köpek balığı görüntüleri sosyal medyada panik yarattı. Tatilciler tekne turlarını iptal ederken, turizmciler görüntülerin yanlış yansıtıldığını ve köpek balıklarının kıyıya yaklaşmadığını belirtti.

Yine köpek balığı görüntüsü! O görüntüler turistleri korkuttu... Turlar durma noktasına geldi
Çiğdem Sevinç

İlçedeki Taşucu Mahallesi açıklarında çekildiği iddia edilen köpek balığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması, bölgede paniğe neden oldu. Özellikle yat turizmi ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, görüntüler sonrası çok sayıda rezervasyonun iptal edildiğini belirtti. Taşucu Yat Limanı'nda yaz sezonuna hazırlanan turizmciler, köpek balıklarının yaklaşık 8 ila 30 mil açıkta, 500 ila 1000 metre derinlikte görüldüğünü ancak sosyal medyada durumun farklı yansıtıldığını ifade etti.

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'TEKNE TURLARI DURMA NOKTASINA GELDİ'

Hafta sonu olmasına rağmen teknelerin tura çıkamadığını kaydeden turizmci Hamza Ogur, "Evet köpek balığı var ama açık sularda yaşıyorlar. Kıyılarımızda köpek balığı tehlikesi yoktur. Sosyal medyada yer alan görüntüler maalesef misafirlerimizi tedirgin etti. Hafta sonu iş yapan insanlarız ama gördüğünüz gibi bütün tekneler yatıyor. Tekne turları durma noktasına geldi" dedi.

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'KIYIYA KADAR GELMELERİ MÜMKÜN DEĞİL'

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası misafirlerin rezervasyonlarını iptal ettiğini belirten turizmci Ümit Arı da durumdan dolayı mağdur olduklarını söyledi. Taşucu Olta Balıkçıları Kooperatifi Başkanı Mustafa Özcan ise "Bu balıklar açık denizde, derin sularda yaşıyor. Kıyıya kadar gelmeleri mümkün değil. Ancak sosyal medyada yayılan yanlış ve abartılı bilgiler yüzünden halk tedirgin oldu, turizmciler ise mağduriyet yaşıyor. Denizimiz temiz ve güvenlidir" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KAPTAN KONUŞTU

Sosyal medyada yer alan videoyu çeken balıkçı kaptan Serkan Yetkin ise korkulacak bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu balıkları zaman zaman yakalıyoruz. Derin ve soğuk sularda yaşarlar, kıyıya kesinlikle yaklaşmazlar. O gün de uluslararası sularda trol avı yapıyorduk. Kendi aramızda espri amaçlı bir video çektik ve sosyal medyada paylaştım. Ancak bazı kişiler videoyu bağlamından kopararak yaydı, olay buralara geldi. Taşucu kıyılarında kesinlikle köpek balığı yok. Video, kıyıya çok uzak bir bölgede, yaklaşık 500 ila 1000 metre derinlikte çekildi. Bugün turdan döndüm, en fazla 15-20 metre derinliğe gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Tur tekneleri o kadar uzağa gitmiyor."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin köpek balığı
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