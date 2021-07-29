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Yine neler oluyor? Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen hastane paylaşımı

29.07.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Covid-19 tedavisi için hastaneye yatarak hayranlarını üzmüştü. Son paylaşımını yine hastaneden yapması herkesi çok telaşlandırdı.

Yine neler oluyor? Tuba Büyüküstün'den hayranlarını üzen hastane paylaşımı

Tuba Büyüküstün, Türkiye'nin yurt dışında da tanınan ve sevilen sembol oyuncuları arasında yer alıyor. Dizileri dünyanın dört bir yanında izlenen ünlü isim, son yıllarda elini eteğini sektörden çekmiş gibi görünüyordu. Bir başka star Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı "Cesur ve Güzel"in ardından setlere ara veren ünlü oyuncu, sadece Netflix'in "Rise of Empires: Ottoman" dizisinde kısa bir rolde oynadı. Ama dönüşü muhteşem oldu. "Sefirin Kızı" dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül aniden diziyi bırakınca, kaldığı yerden Tuba Büyüküstün devam etti. Bu arada bir reklam filmi ve yeni Netflix projesi "Another Self" ile anlaştı. Hayranları onun dönüşünü kutlarken ünlü oyuncudan üzücü bir haber geldi.

Hastaneden paylaştı

tuba büyüküstün

"Another Self" çekimleri sırasında Covid-19'a yakalanan Tuba Büyüküstün, kısa süre de olsa hastanede tedavi gördü. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından bugün de tuhaf bir paylaşım geldi.

Tuba Büyüküstün story

Her gün Fransızca şarkılar paylaşarak hayranlarını mest eden Tuba Büyüküstün, bugünkü şarkısını hastaneden paylaşınca olanlar oldu. Takipçileri ünlü oyuncuya ne olduğunu merak etti.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Tuba Büyüküstün
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