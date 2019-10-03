Yine sosyal medya yine tuhaf bir akım: Göğüs kavrama pozu!

Sosyal medya hayatımızda olduğu sürece ve her şey çok hızlı bir şekilde tükendiği sürece her gün yeni ve bir o kadar da ilginç akımlar türemeye devam ediyor. Son günlerde sosyal medyada ilginç bir akım daha peyda oldu. İşte akımların sonuncusu: Göğüs kavrama pozu!

Trendlere yön veren dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf çekiminde bir göğsünü tutunca yeni akımın da sinyalini vermiş oldu. Daha sonra da aynı pozu tekrarlamayı sürdürdü.

Yani kaş çekme, ağza parmak sokma, kalça pozu yere düşmüş gibi yapma pozu falan derken sıra göğüsleri kavrayarak poz vermeye geldi.

İnsanlar kimi zaman eğlence olsun diye veya poza bağlı olarak birbirlerinin göğüslerini tutabiliyor, bu kez bahsettiğimiz kişinin kendi göğsünü tutması.

Kıyafetin azizliğine uğramamak, frikik vermemek için reflex olarak göğüs kısmını tutmaktan da bahsetmiyoruz. Bu tamamen bilinci verilen bir poz.

Meme kontrolüne dikkat etmek için bu pozu verenler de var tabi...

Ancak bu pozu vermek büyük cesaret gerektirdiğinden biraz şaşkınız.