Yine yolun sonu göründü! Brooklyn Nine-Nine 8. sezonla final yapıyor

Andy Samberg liderliğindeki polisiye komedi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Brooklyn Nine-Nine 2021-22 yayın sezonunda sona eriyor.

2013 yılında FOX’ta başlayan yayın macerasına beşinci sezondan itibaren NBC’ye transfer olan Brooklyn Nine-Nine'dan final haberi geldi. 8. sezon için onay alan dizinin gelecek sezonunun aynı zamanda "final" sezonu olacağı açıklandı. Yeni sezon öncekilerin aksine daha kısa sürecek ve 10 bölümden oluşacak.

Salgın nedeniyle beklenenden daha geç başlayacak olan Brooklyn Nine-Nine'ın senarist ekibi George Floyd'un ölümünün ardından yeniden başlayan Black Lives Matter hareketinin ardından senaryo çalışmalarına yeniden başladı. Böylece sekizinci sezonun yazılmış ilk dört bölümünün senaryosu çöpe gitti.



