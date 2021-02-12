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  4. Yine yolun sonu göründü! Brooklyn Nine-Nine 8. sezonla final yapıyor

Yine yolun sonu göründü! Brooklyn Nine-Nine 8. sezonla final yapıyor

12.02.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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Yine yolun sonu göründü! Brooklyn Nine-Nine 8. sezonla final yapıyor

2013 yılında başlayan sevilen komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine dizisi için yine yolun sonu göründü. Yapılan açıklamaya göre Brooklyn Nine-Nine 8. sezonla final yapacak.

Andy Samberg liderliğindeki polisiye komedi kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Brooklyn Nine-Nine 2021-22 yayın sezonunda sona eriyor.

2013 yılında FOX’ta başlayan yayın macerasına beşinci sezondan itibaren NBC’ye transfer olan Brooklyn Nine-Nine'dan final haberi geldi. 8. sezon için onay alan dizinin gelecek sezonunun aynı zamanda "final" sezonu olacağı açıklandı. Yeni sezon öncekilerin aksine daha kısa sürecek ve 10 bölümden oluşacak.

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Salgın nedeniyle beklenenden daha geç başlayacak olan Brooklyn Nine-Nine'ın senarist ekibi George Floyd'un ölümünün ardından yeniden başlayan Black Lives Matter hareketinin ardından senaryo çalışmalarına yeniden başladı. Böylece sekizinci sezonun yazılmış ilk dört bölümünün senaryosu çöpe gitti.

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