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Yitirmek eş anlamlısı nedir? Yitirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi zengin dillerden birisidir. Zaman içerisinde ise pek çok dil ile etkileşimde bulunmuştur. Böylece aynı ve benzer anlama gelen birçok kelime türemiştir. Ayrıca kendi içerisinde de gelişip zenginleşerek eski kelimelerini yenilemiştir. Yitirmek kelimesi de yenilenen kelimelerden biridir. Peki, yitirmek kelimesinin eş anlamlısı nedir ve cümle içinde nasıl kullanılır?

Yitirmek eş anlamlısı nedir? Yitirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yitirmek kelimesi "yit" fiilinden türetilmiştir. "Yit-" fiili ise ise Eski Türkçedir. Kaybolmak anlamında kullanılan "yit-" fiilinden evrilen sözcük yitik, yitim ve yit sözcükleriyle benzerlik taşır. Yitirmek eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre yitirmek kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

  • Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek
  • Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.
  • Yakın birini ölüm sonucu kaybetmek.
  • Yanlış yola girmek, kaybolmak.

Yitirmek kelimesini içeren cümle örnekleri:

  • Seninle olan bu bağımızı yitirmek istemem.
  • Bazı şeylerin anlamı yitirildiğinde anlaşılır.
  • Zamanı ne kadar çabuk yitirdiğimizi bir türlü anlayamadık.
  • Bazı duygular en küçük yanlışta bile yitirilebilir.
  • Annemi ani bir trafik kazasında yitirdik.
  • Başka başka yollara girmeyip nerede olduğunu yitirmemeye gayret et.
  • Ne yaptığını tam olarak yitiremediğimden net bir söz söyleyemiyorum.
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Yitirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yitirmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler anlam yerlerine göre cümle içinde yitirmek sözcüğü yerine koyulabilir ve söylenebilirler. Yitirmenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kaybetmek
  • Kaybolmak
  • Zayi etmek
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Yitirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yitirmenin eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Bu örnek cümleler, kelimelerin hangi bağlamlarda ve anlamlarda birbirlerinin yerine kullanıldığını pekiştirmek için iyi bir yoldur. Yitirmek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Annesi çocuğunu kaybetmekten fazlasıyla korkuyordu.
  • Sokakları karıştırınca nereye geldiğini bilmediğinden kaybolmuştu.
  • Bu saçma soruların arasında asıl istediği soruyu kaybetmişti.
  • Mutlu anılarla kötü günler kaybolur.
  • Dedemi kaybettiğimizde 5 yaşındaydım.
  • Bir an zihnimdeki her bir bilgi kaybolmuştu.
  • Seninle de kaybolacağımı hiç tahmin etmezdim.
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