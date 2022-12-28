Yitirmek eş anlamlısı nedir? Yitirmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yitirmek kelimesi "yit" fiilinden türetilmiştir. "Yit-" fiili ise ise Eski Türkçedir. Kaybolmak anlamında kullanılan "yit-" fiilinden evrilen sözcük yitik, yitim ve yit sözcükleriyle benzerlik taşır. Yitirmek eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre yitirmek kelimesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek

Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.

Yakın birini ölüm sonucu kaybetmek.

Yanlış yola girmek, kaybolmak.

Yitirmek kelimesini içeren cümle örnekleri:

Seninle olan bu bağımızı yitirmek istemem.

Bazı şeylerin anlamı yitirildiğinde anlaşılır.

Zamanı ne kadar çabuk yitirdiğimizi bir türlü anlayamadık.

Bazı duygular en küçük yanlışta bile yitirilebilir.

Annemi ani bir trafik kazasında yitirdik.

Başka başka yollara girmeyip nerede olduğunu yitirmemeye gayret et.

Ne yaptığını tam olarak yitiremediğimden net bir söz söyleyemiyorum.

Yitirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yitirmek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler bulunur. Bu kelimeler anlam yerlerine göre cümle içinde yitirmek sözcüğü yerine koyulabilir ve söylenebilirler. Yitirmenin eş anlamlısı olan kelimeler:

Kaybetmek

Kaybolmak

Zayi etmek

Yitirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yitirmenin eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Bu örnek cümleler, kelimelerin hangi bağlamlarda ve anlamlarda birbirlerinin yerine kullanıldığını pekiştirmek için iyi bir yoldur. Yitirmek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: