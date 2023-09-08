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  4. YKS 2. TERCİHLER 2023: YKS 2. tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM ve ais.osym.gov.tr ekranında

YKS 2. TERCİHLER 2023: YKS 2. tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Gözler ÖSYM ve ais.osym.gov.tr ekranında

08.09.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2. tercihler için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada 2023 YKS ek tercih işlemleri var. Ek tercihler için adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte ais.osym.gov.tr YKS 2. tercih ekranı...

2023 YKS ek tercih kılavuzu ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. İkinci şansını değerlendirmek isteyen kişiler, ÖSYM tarafından yapılması beklenen açıklamaya kilitlendi. Birçok kişi internette, "2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte ayrıntılar...

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YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

2023 YKS 2. tercih işlemlerinin Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

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2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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