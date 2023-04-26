EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS başvuru tamamlama nasıl yapılır, ne zamana kadar? ÖSYM'den deprem afet bölgesinde ikamet edenler için YKS açıklaması

YKS başvuru tamamlama nasıl yapılır, ne zamana kadar? ÖSYM'den deprem afet bölgesinde ikamet edenler için YKS açıklaması

26.04.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuru tamamlama işlemi ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması merak konusu oldu. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına ilişkin yapılan açıklamaya göre; afet bölgesinde yaşayan ve başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama hakkı tanındı. Peki, YKS başvuru tamamlama nasıl yapılır, YKS başvuru tamamlama ne zamana kadar?

YKS başvuru tamamlama nasıl yapılır, ne zamana kadar? ÖSYM'den deprem afet bölgesinde ikamet edenler için YKS açıklaması

YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili detaylar ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası arama motorlarında araştırılıyor. ÖSYM, afet bölgesinde yaşayan ve başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlamaları için ek süre verdi. İşte YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili detaylar...

YKS BAŞVURU TAMAMLAMA NASIL YAPILIR, NE ZAMANA KADAR?

YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı verilmiştir. Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, 26 Nisan 2023 saat 11.00’den, 27 Nisan 2023 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinde ‘depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini’ belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Ayrıca, 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylara da başvurularını tamamlama imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda olup sınava girmek isteyen adaylar, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den 27 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’a kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir."

s1

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

t3

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

z1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldıYKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldıYKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM son dakika ösym son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

MSÜ TABAN PUANLARI 2023! MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı kaç oldu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2023! MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı kaç oldu?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.