YKS başvuru tamamlama nasıl yapılır, ne zamana kadar? ÖSYM'den deprem afet bölgesinde ikamet edenler için YKS açıklaması

YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili detaylar ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası arama motorlarında araştırılıyor. ÖSYM, afet bölgesinde yaşayan ve başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlamaları için ek süre verdi. İşte YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili detaylar...

YKS BAŞVURU TAMAMLAMA NASIL YAPILIR, NE ZAMANA KADAR?

YKS başvuru tamamlama işlemi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihli depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı verilmiştir. Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, 26 Nisan 2023 saat 11.00’den, 27 Nisan 2023 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinde ‘depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini’ belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Ayrıca, 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylara da başvurularını tamamlama imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda olup sınava girmek isteyen adaylar, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00’den 27 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’a kadar https://odeme.osym.gov.tr adresinden sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların belirtilen işlemleri yapmamaları halinde başvuruları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir."

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023



