YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? 2022 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidebileceğini öğrenmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Biz de üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sizler için derledik. İşte "YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

YKS 200, 220, 240 VE 250 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERİM?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.





