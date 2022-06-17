YKS'de maske takmak zorunlu mu 2022? YKS’ye girecek olan kişiler yanlarında maske getirebilir mi?

YKS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda başarı gösterip istediği üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18-19 Haziran'da ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavında maske takmanın zorunlu olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS’ye girecek olan kişiler yanlarında maske getirebilir mi? Ayrıntılar haberimizde...

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

YKS'de maske takmanın zorunlu olup olmadığına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir süre önce açıklamada bulunmuştu.

İşte Aygün'ün açıklaması:

“Pandemi döneminden bugüne kadar yapılan sınavlarda, adaylara ve görevlilere 24 milyon 354 bin 152 maske, 24 milyon 388 bin 806 dezenfektan mendil, 6 milyon 324 bin 156 eldiven, 119 bin 177 litrelik el dezenfektanı, 111 bin 116 yüz koruyucu siperlik ve 95 bin 937 tek kullanımlık koruyucu önlük verildi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de Bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verilecek.

Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız, isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecekler. Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır”

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

2022 YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

YKS SINAVI OTURUMLARI NE KADAR SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI



