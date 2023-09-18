YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Gözler ÖSYM'de!

YKS ek tercih sonuçları tarihi, ÖSYM'den T.C. kimlik numarası ve şifre girerek gerçekleştirilen işlemlerin ardından merak konusu oldu. Adaylar taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamalarını baz alarak işlem yaptılar. YKS ek tercih sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar ile sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edildi.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.