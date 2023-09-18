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YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 SONUC.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? Gözler ÖSYM'de!

18.09.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 12 Eylül itibarıyla başlayan 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 17 Eylül tarihinde sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranı...

YKS ek tercih sonuçları tarihi, ÖSYM'den T.C. kimlik numarası ve şifre girerek gerçekleştirilen işlemlerin ardından merak konusu oldu. Adaylar taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamalarını baz alarak işlem yaptılar. YKS ek tercih sonuçları tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Konuya ilişkin detaylar ile sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS ek tercih

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edildi.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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