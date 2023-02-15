YKS ertelenecek mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'den gelecek üniversite sınavı açıklamasında!

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, internetteyaptıkları araştırmalar ile "2023 YKS ertelenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yapılan açıklamaya göre; YKS oturumunda 12. sınıfın 2. döneminden sorumlu tutulmayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ve LGS'de 2. dönem konularının yer almayacağını ifade edildi. İşte 2023 YKS'ye ilişkin detaylar...

YKS ERTELENECEK Mİ 2023?

YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle YKS'nin ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

YKS'DE HANGİ KONULAR YOK?

YKS 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

İşte YKS 12. sınıf 2. dönem konuları:

AYT 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği

Türk Dünyası Edebiyatından Bir Roman Örneği

Dünya Edebiyatından Bir Roman Örneği

Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam

Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama

1950 Sonrası Türk Tiyatrosunda 3 Metin

Dünya Edebiyatından Bir Deneme Örneği

Cumhuriyet Döneminden Bir Deneme Örneği

Cumhuriyet Dönemi'nden iki söylev örneği

İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği

İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği

AYT 12. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI



Türev

Limit

İntegral

Belirsiz integral

Belirli İntegral

Çemberin Analitik İncelenmesi

AYT 12. SINIF FELSEFE 2. DÖNEM KONULARI

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi



AYT 12. SINIF KİMYA 2. DÖNEM KONULARI

Molekül Geometrisi

Alkanlar

Alkenler

Alkinler

Aromatik Bileşikler

Alkol Eter

Aldehit Keto

Kimyada Karboksilik Asit ve Ester

AYT 12. SINIF BİYOLOJİ 2. DÖNEM KONULARI

Solunum

Bitkide Yapı

Bitkide Hormonlar

Madde Taşınması

Bitkide Üreme

AYT 12. SINIF FİZİK 2. DÖNEM KONULARI

Doppler ve Ses Dalgaları

Elektromanyetik Dalgalar

Modern Atom Teorisi

Büyük Patlama

Atom Altı Parçacıklar

Siyah Cisim Işıması

Foto Elektrik Molay

Özel Görelelik

Modern Fizik Uygulamaları

AYT 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM KONULARI

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar

Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

Hinduizm

Budizm

Konfüçyanizm

Taoizm

2023 YKS KONULARI NELER?

YKS sınavında matematik, fizik, biyoloji, kimya, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin tamamı yer alıyor.

TYT sınavı toplam 120 sorudan oluşuyor ve süresi 135 dakika sürüyor.

AYT sınavı ise 160 sorudan oluşuyor ve sınav süresi 180 dakika.

12. SINIF 1. DÖNEM YKS TÜRKÇE- MATEMATİK KONULARI NELER?

Matematik

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Fizik

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

Kimya

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

Biyoloji

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

Tarih

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı

Coğrafya

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' dedi.

Sınav başvuruları geçen sene 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise, 2023 seçimleriyle sınav tarihinin benzerlik göstermesi nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

MEB, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

YKS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi. Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir."



