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YKS ertelenecek mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'den gelecek üniversite sınavı açıklamasında!

15.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ile ilgili son dakika gelişmeleri, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından yapılan duyuru sonrası lise 12. sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Geçen sene üniversite sınavı başvuruları 11 Şubat ile 7 Mart arasında alınmıştı. Sınav ise 18 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde LGS ve YKS'ye ilişkin açıklamada bulundu. Peki, YKS ertelenecek mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak?

YKS ertelenecek mi? 2023 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM'den gelecek üniversite sınavı açıklamasında!

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, internetteyaptıkları araştırmalar ile "2023 YKS ertelenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yapılan açıklamaya göre; YKS oturumunda 12. sınıfın 2. döneminden sorumlu tutulmayacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavında ve LGS'de 2. dönem konularının yer almayacağını ifade edildi. İşte 2023 YKS'ye ilişkin detaylar...

YKS ERTELENECEK Mİ 2023?

YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

10 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depremi nedeniyle YKS'nin ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

YKS'nin ertelenmesi ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

YKS'DE HANGİ KONULAR YOK?

YKS 12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

İşte YKS 12. sınıf 2. dönem konuları:

AYT 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM KONULARI

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

  1. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM KONULARI

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
1980 Sonrası Türk Edebiyatında Bir Roman Örneği
Türk Dünyası Edebiyatından Bir Roman Örneği
Dünya Edebiyatından Bir Roman Örneği
Dil Bilgisi: Paragrafta Anlam
Dil Bilgisi: İmla ve Noktalama
1950 Sonrası Türk Tiyatrosunda 3 Metin
Dünya Edebiyatından Bir Deneme Örneği
Cumhuriyet Döneminden Bir Deneme Örneği
Cumhuriyet Dönemi'nden iki söylev örneği
İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği

AYT 12. SINIF MATEMATİK 2. DÖNEM KONULARI

Türev
Limit
İntegral
Belirsiz integral
Belirli İntegral
Çemberin Analitik İncelenmesi

AYT 12. SINIF FELSEFE 2. DÖNEM KONULARI

Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

AYT 12. SINIF KİMYA 2. DÖNEM KONULARI

Molekül Geometrisi
Alkanlar
Alkenler
Alkinler
Aromatik Bileşikler
Alkol Eter
Aldehit Keto
Kimyada Karboksilik Asit ve Ester

AYT 12. SINIF BİYOLOJİ 2. DÖNEM KONULARI

Solunum
Bitkide Yapı
Bitkide Hormonlar
Madde Taşınması
Bitkide Üreme

AYT 12. SINIF FİZİK 2. DÖNEM KONULARI

Doppler ve Ses Dalgaları
Elektromanyetik Dalgalar
Modern Atom Teorisi
Büyük Patlama
Atom Altı Parçacıklar
Siyah Cisim Işıması
Foto Elektrik Molay
Özel Görelelik
Modern Fizik Uygulamaları

AYT 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. DÖNEM KONULARI

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
Hinduizm
Budizm
Konfüçyanizm
Taoizm

2023 YKS KONULARI NELER?

YKS sınavında matematik, fizik, biyoloji, kimya, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya derslerinin tamamı yer alıyor.

TYT sınavı toplam 120 sorudan oluşuyor ve süresi 135 dakika sürüyor.

AYT sınavı ise 160 sorudan oluşuyor ve sınav süresi 180 dakika.

sınav1

12. SINIF 1. DÖNEM YKS TÜRKÇE- MATEMATİK KONULARI NELER?

Matematik

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Fizik

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

sınav 1

Kimya

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrileri

ALES 2

Biyoloji

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

sınav2

Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat İle Psikoloji Ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

Tarih

  1. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük Ve Türk İnkılabı

ösym3

Coğrafya

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri

YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' dedi.

Sınav başvuruları geçen sene 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise, 2023 seçimleriyle sınav tarihinin benzerlik göstermesi nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

MEB, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

YKS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi. Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir."

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