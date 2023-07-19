YKS HALKLA İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

Halkla İlişkiler taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler tercihler süreci için beklemede olacak ve üniversite ile bölüm konusunda karar verecekler. Halkla İlişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Birçok öğrenci 2023 YKS sonuçları sonrası özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edecek. İşte, Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...
Halkla İlişkiler taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|2751
|448.92763
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|2772
|448.72646
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|3611
|442.62915
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|13
|5400
|433.58545
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|6607
|428.99862
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|11
|7361
|426.6871
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|14
|9582
|420.76144
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|10400
|418.87482
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|26210
|396.15983
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|14
|26624
|395.76713
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|211099
|392.35828
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|46110
|379.95692
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|50024
|377.41692
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|51771
|376.36644
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|52418
|375.98241
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|65 + 2
|53694
|375.20845
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|56617
|373.50064
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|12
|57563
|372.98259
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|59284
|372.05732
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|9
|62125
|370.43809
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|62789
|370.08321
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|63630
|369.63664
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|7
|63793
|369.54831
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|64367
|369.25788
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|64500
|369.18315
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|68808
|366.99028
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|78183
|362.58366
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|80485
|361.55654
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|8
|83514
|360.25812
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|85153
|359.55158
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|93759
|356.16398
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|96358
|355.17874
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|98658
|354.34712
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|100401
|353.71461
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|102417
|352.94511
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|102543
|352.90427
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|6
|103776
|352.45592
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|121700
|346.42967
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|124082
|345.67643
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|129155
|344.12782
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|172082
|332.57758
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|201260
|325.99295
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|565364
|324.9598
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|222262
|321.66464
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|251173
|316.22855
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|668344
|313.11227
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|676502
|312.22765
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|276618
|311.84084
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|285414
|310.42995
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|705448
|309.20094
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|722059
|307.51837
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|305216
|307.23257
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|316853
|305.44004
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|747418
|305.03412
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|756046
|304.19853
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|796065
|300.4337
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|351316
|300.37163
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|807224
|299.39801
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|360431
|299.09182
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|815465
|298.63656
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|85 + 3
|369645
|297.79065
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|834931
|296.85623
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|836930
|296.67805
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|845621
|295.91902
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|388617
|295.20352
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|395713
|294.26316
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|150 + 4
|396819
|294.11971
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|901312
|291.13807
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|76
|432158
|289.60814
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|437001
|289.0025
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|30
|445592
|287.94949
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|449883
|287.422
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|954175
|286.77333
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|462652
|285.86485
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|997406
|283.40366
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|491125
|282.51593
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|499887
|281.48698
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|76
|502339
|281.21844
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|502792
|281.16997
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1045713
|279.72552
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|532522
|277.86656
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50
|532560
|277.86303
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|539434
|277.11738
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|45
|541437
|276.89611
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|560579
|274.82567
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|41
|570218
|273.8158
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|16
|571204
|273.70647
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|1
|577818
|273.02281
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1139712
|272.97292
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4
|583593
|272.42161
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1160460
|271.54432
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|90 + 3
|593249
|271.43211
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|596199
|271.12024
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|601401
|270.59329
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|38
|603186
|270.40659
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|629264
|267.75133
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|18
|642650
|266.40288
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70
|650190
|265.66758
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|664240
|264.27734
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|2
|676014
|263.1396
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|676321
|263.11104
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|678755
|262.87326
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1297767
|262.56093
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|59
|706884
|260.16934
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|712085
|259.6802
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|712523
|259.64204
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|43
|717435
|259.16916
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|719612
|258.96872
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|723750
|258.58063
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1376640
|257.75997
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|740342
|257.07148
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1392014
|256.84637
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|748248
|256.34354
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|755420
|255.67573
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|763120
|254.97747
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|85 + 3
|771072
|254.2598
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1440100
|254.0616
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1460824
|252.88637
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1483537
|251.60883
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|32
|804228
|251.29876
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1489167
|251.29475
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|811218
|250.66783
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1505924
|250.3758
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|818149
|250.05847
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1513860
|249.94032
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|822112
|249.70256
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1519748
|249.61535
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|832396
|248.79101
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1535990
|248.73228
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1547491
|248.11669
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1555867
|247.66841
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1568677
|246.98982
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|19
|862277
|246.1403
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|865988
|245.81113
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1596739
|245.51618
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|51
|873402
|245.16291
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1623410
|244.14902
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|1700 + 43
|886469
|244.02088
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1633292
|243.6472
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|4800 + 120
|893813
|243.38317
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1649222
|242.82669
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1663283
|242.11925
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1669607
|241.78974
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1676016
|241.46749
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|21
|922577
|240.86912
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1690487
|240.7406
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|928843
|240.33991
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|24
|947131
|238.77956
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|955349
|238.05468
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1750389
|237.84011
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1775263
|236.64449
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|972329
|236.5743
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1779827
|236.43108
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20
|976228
|236.23776
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|983118
|235.63832
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1796875
|235.62898
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1823282
|234.40792
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|999198
|234.22126
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1830124
|234.08771
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1839191
|233.67113
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1840977
|233.59006
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1850946
|233.13056
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1877358
|231.93653
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|2
|1028622
|231.60145
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1896347
|231.08817
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1899490
|230.94959
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1901045
|230.87912
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1927974
|229.69167
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1930312
|229.59228
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1931326
|229.54718
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1936695
|229.31578
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|1057184
|229.08282
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1963974
|228.14195
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1982397
|227.34971
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|1080166
|227.03621
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1989807
|227.03467
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1998590
|226.65946
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2000071
|226.59965
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|1087878
|226.35647
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2007834
|226.27052
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2012215
|226.0868
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|1091634
|226.02525
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2025283
|225.54357
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2028319
|225.41649
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2052966
|224.37537
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2060075
|224.07585
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2060621
|224.05325
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2069874
|223.66695
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2071956
|223.57976
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2074073
|223.49354
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2075038
|223.45542
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2084472
|223.06673
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2088287
|222.91008
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2106622
|222.15286
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2109906
|222.01426
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2112233
|221.91768
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2127421
|221.29494
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2130413
|221.17463
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2132543
|221.08799
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2135533
|220.96608
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2141672
|220.71909
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2167263
|219.69827
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|1163277
|219.4861
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2179162
|219.22216
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2179790
|219.19808
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2184744
|218.99534
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2195098
|218.57634
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|1174682
|218.39369
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2212135
|217.88535
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2221793
|217.49873
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2231580
|217.10207
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2234840
|216.96335
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|1197358
|216.1948
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2255325
|216.13762
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2264992
|215.74426
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|1204810
|215.46614
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2295075
|214.54674
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|68
|1217188
|214.24658
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2314809
|213.76231
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2323382
|213.42076
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2325796
|213.32586
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2341937
|212.68045
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2342737
|212.64902
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|1233693
|212.56554
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2366217
|211.71989
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|50 + 2
|1244310
|211.47966
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|1246458
|211.25877
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|1257857
|210.07946
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2409712
|209.95779
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2431405
|209.08248
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2439290
|208.75746
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|1276540
|208.08999
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2460233
|207.89755
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2598800
|201.90421
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2646598
|199.62375
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|1359244
|198.2353
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2687354
|197.55058
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2729310
|195.21729
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|1421018
|188.74917
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|2837060
|186.95906
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|34
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|3
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|13
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|13
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|-
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|22
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|15
|-
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|12
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|18
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|14
|-
|-
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.