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  4. YKS HALKLA İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

YKS HALKLA İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

19.07.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkla İlişkiler taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sonuçları öncesi merak edildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama 20 Temmuz'da yapılacak. Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, Halkla İlişkiler taban puanları ile ilgili bilgiler...

Halkla İlişkiler taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler tercihler süreci için beklemede olacak ve üniversite ile bölüm konusunda karar verecekler. Halkla İlişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Birçok öğrenci 2023 YKS sonuçları sonrası özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edecek. İşte, Halkla İlişkiler taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

HAKLA İLİŞKİLER TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Halkla İlişkiler taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

HALKLA İLİŞKİLER TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 2751 448.92763
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 2772 448.72646
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 3611 442.62915
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 13 5400 433.58545
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 6607 428.99862
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 11 7361 426.6871
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 9582 420.76144
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 10400 418.87482
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 26210 396.15983
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 26624 395.76713
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 211099 392.35828
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 46110 379.95692
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 50024 377.41692
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 51771 376.36644
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 52418 375.98241
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 65 + 2 53694 375.20845
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 56617 373.50064
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 12 57563 372.98259
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 59284 372.05732
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 9 62125 370.43809
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 62789 370.08321
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 63630 369.63664
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 7 63793 369.54831
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 64367 369.25788
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 64500 369.18315
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 68808 366.99028
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 78183 362.58366
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 80485 361.55654
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 8 83514 360.25812
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 85153 359.55158
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 93759 356.16398
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 96358 355.17874
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 98658 354.34712
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 100401 353.71461
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 102417 352.94511
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 102543 352.90427
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 6 103776 352.45592
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 121700 346.42967
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 124082 345.67643
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 129155 344.12782
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 172082 332.57758
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 201260 325.99295
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 565364 324.9598
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 222262 321.66464
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 251173 316.22855
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 668344 313.11227
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 676502 312.22765
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 276618 311.84084
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 285414 310.42995
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 705448 309.20094
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 722059 307.51837
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 305216 307.23257
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 316853 305.44004
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 747418 305.03412
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 756046 304.19853
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 796065 300.4337
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 351316 300.37163
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 807224 299.39801
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 360431 299.09182
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 815465 298.63656
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 85 + 3 369645 297.79065
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 834931 296.85623
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 836930 296.67805
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 845621 295.91902
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 388617 295.20352
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 395713 294.26316
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 150 + 4 396819 294.11971
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 901312 291.13807
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 76 432158 289.60814
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 437001 289.0025
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 30 445592 287.94949
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 449883 287.422
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 954175 286.77333
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 462652 285.86485
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2022 - 997406 283.40366
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 491125 282.51593
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 499887 281.48698
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 76 502339 281.21844
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 502792 281.16997
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1045713 279.72552
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 532522 277.86656
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 532560 277.86303
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 539434 277.11738
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 45 541437 276.89611
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 560579 274.82567
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 41 570218 273.8158
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 16 571204 273.70647
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 1 577818 273.02281
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1139712 272.97292
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 4 583593 272.42161
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1160460 271.54432
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 90 + 3 593249 271.43211
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 596199 271.12024
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 601401 270.59329
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 38 603186 270.40659
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 629264 267.75133
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 642650 266.40288
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 650190 265.66758
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 664240 264.27734
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 2 676014 263.1396
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 676321 263.11104
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 678755 262.87326
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1297767 262.56093
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 59 706884 260.16934
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 712085 259.6802
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 712523 259.64204
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 43 717435 259.16916
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 719612 258.96872
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 723750 258.58063
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1376640 257.75997
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 740342 257.07148
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1392014 256.84637
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 748248 256.34354
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 755420 255.67573
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 763120 254.97747
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 85 + 3 771072 254.2598
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1440100 254.0616
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1460824 252.88637
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1483537 251.60883
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 32 804228 251.29876
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1489167 251.29475
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 811218 250.66783
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1505924 250.3758
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 818149 250.05847
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1513860 249.94032
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 822112 249.70256
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1519748 249.61535
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 832396 248.79101
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1535990 248.73228
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1547491 248.11669
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1555867 247.66841
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1568677 246.98982
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 19 862277 246.1403
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 865988 245.81113
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1596739 245.51618
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 51 873402 245.16291
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1623410 244.14902
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 1700 + 43 886469 244.02088
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1633292 243.6472
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Açıköğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 4800 + 120 893813 243.38317
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1649222 242.82669
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1663283 242.11925
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1669607 241.78974
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1676016 241.46749
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 21 922577 240.86912
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1690487 240.7406
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 928843 240.33991
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 24 947131 238.77956
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 955349 238.05468
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1750389 237.84011
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1775263 236.64449
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 40 + 1 972329 236.5743
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1779827 236.43108
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 20 976228 236.23776
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SOZ 2022 100 + 3 983118 235.63832
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1796875 235.62898
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1823282 234.40792
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 999198 234.22126
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1830124 234.08771
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1839191 233.67113
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1840977 233.59006
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1850946 233.13056
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1877358 231.93653
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 2 1028622 231.60145
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1896347 231.08817
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1899490 230.94959
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1901045 230.87912
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1927974 229.69167
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1930312 229.59228
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1931326 229.54718
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1936695 229.31578
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 1057184 229.08282
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1963974 228.14195
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1982397 227.34971
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 1080166 227.03621
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 1989807 227.03467
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 1998590 226.65946
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2000071 226.59965
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 1087878 226.35647
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2007834 226.27052
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2012215 226.0868
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 1091634 226.02525
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2025283 225.54357
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2028319 225.41649
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2052966 224.37537
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2060075 224.07585
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2060621 224.05325
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2069874 223.66695
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2071956 223.57976
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2074073 223.49354
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2075038 223.45542
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2084472 223.06673
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2088287 222.91008
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2106622 222.15286
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2109906 222.01426
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2112233 221.91768
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2127421 221.29494
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2130413 221.17463
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2132543 221.08799
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2135533 220.96608
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2141672 220.71909
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2167263 219.69827
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 1163277 219.4861
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2179162 219.22216
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2179790 219.19808
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2184744 218.99534
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2195098 218.57634
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 1174682 218.39369
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2212135 217.88535
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2221793 217.49873
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2231580 217.10207
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2234840 216.96335
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 80 + 2 1197358 216.1948
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2255325 216.13762
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2264992 215.74426
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 1204810 215.46614
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2295075 214.54674
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 68 1217188 214.24658
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2314809 213.76231
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2323382 213.42076
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2325796 213.32586
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2341937 212.68045
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2342737 212.64902
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 25 1233693 212.56554
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2366217 211.71989
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 1244310 211.47966
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 1246458 211.25877
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 1257857 210.07946
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2409712 209.95779
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2431405 209.08248
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2439290 208.75746
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 1276540 208.08999
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2022 - 2460233 207.89755
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2598800 201.90421
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2646598 199.62375
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 10 1359244 198.2353
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2687354 197.55058
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2729310 195.21729
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(4 Yıllık) SOZ 2022 60 + 2 1421018 188.74917
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2022 - 2837060 186.95906
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 34 - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 3 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 13 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 13 - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 5 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 - - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 22 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 10 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2022 15 - -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 12 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2022 18 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2022 14 - -
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2022 - - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
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