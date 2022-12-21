YKS ne zaman? 2023 YKS tarihi belli mi? Öğrencilerin gözü bu haberde!

İyi bir üniversiteye girmek için çalışan lise son sınıf ya da mezuna kalan öğrenciler YKS oturumlarının tarihlerini bekliyor. Sınava ilişkin bilgiler için gözler ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki YKS ne zaman? 2023 YKS tarihi belli mi? İşte detaylar...

2023 ÜNİVERSİTE SINAVI YKS NE ZAMAN?

ÖSYM 2023 takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlanmış ve YKS, AYT, TYT, YDT sınav tarihleri belli olmuştu. Ancak 2023 ÖSYM sınav takvimi internet sitesi üzerinden yayından kaldırıldı. Sınav tarihlerinin, seçin dönemine denk gelmesi nedeniyle sınav tarihlerinin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

"ÖSYM ÇALIŞMA YAPIYOR"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" ifadelerini kullandı.

