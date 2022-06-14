YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022? YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

YKS ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen öğrenciler, hem sınav tarihi hem de sınav giriş yerleri sorgulama ekranına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Adayların çoğu TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne katılacak. Süresi 165 dakika olan bu oturum saat 10.15'te başlayacak. AYT yani Alan Yeterlilik Testleri için adaylara tanınan süre 180 dakika, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika olacak. Peki YKS ne zaman, saat kaçta? Sorunun yanıtı ve YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı haberimizde...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr/

YKS'NİN TYT, AYT, YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

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YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

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YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

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YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

