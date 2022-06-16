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YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? İşte üniversite sınav giriş belgesi ekranı!

16.06.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına birkaç gün kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? Üniversite sınav giriş belgesi ekranı ile sınav tarihi ve süresi haberimizde...

YKS ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS sınavı kaç dakika sürecek? İşte üniversite sınav giriş belgesi ekranı!

YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? Vatandaşlar sınava ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavına ilişkin ayrıntılar...

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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2022?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

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YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

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TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS

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